Fußball-Verbandsliga: Wird er der neue Trainer von Calcio Leinfelden-Echterdingen?

Was die aktuelle Saison anbelangt, stehen die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen vor vier Endspielen. Zur Auswärtspartie an diesem Samstag (14 Uhr) beim Tabellenletzten VfR Heilbronn fährt die Angst vor etwas mit, das im Verein bis vor kurzem wohl keiner für möglich hielt: Tatsächlich droht mittlerweile ganz konkret ein zweiter Abstieg in Serie. Im Hinblick auf die nächste Runde könnte unterdessen immerhin eine Baustelle behoben sein. Die Anzeichen verdichten sich, dass die Echterdinger auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Trainer Francesco Di Frisco fündig geworden sind.