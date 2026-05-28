Auch wenn das Gedächtnis nachlässt: Erinnerungen an den VfB Stuttgart und Gefühle von einst wecken – genau das schafft ein Koffer voller Memorabilia des Vereins.
28.05.2026 - 17:44 Uhr
Aus welchem Stadtteil kommt der VfB Stuttgart? Wie heißt das Vereinsmaskottchen? Und: In welchem Jahr feierte der VfB seinen letzten Titel im DFB-Pokal? Über diesen und mehr Quiz-Fragen grübelten kürzlich die Bewohnerinnen und Bewohner des Anna-Haag-Mehrgenerationenhauses in Cannstatt bei einem ganz besonderen Nachmittag rund um Fußball und den VfB, den die Stadtteilbibliothek Kneippweg mit dem Netzwerk „Gemeinsam für ein demenzfreundliches Bad Cannstatt“ gestaltet hatte.