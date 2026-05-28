Auch wenn das Gedächtnis nachlässt: Erinnerungen an den VfB Stuttgart und Gefühle von einst wecken – genau das schafft ein Koffer voller Memorabilia des Vereins.

Aus welchem Stadtteil kommt der VfB Stuttgart? Wie heißt das Vereinsmaskottchen? Und: In welchem Jahr feierte der VfB seinen letzten Titel im DFB-Pokal? Über diesen und mehr Quiz-Fragen grübelten kürzlich die Bewohnerinnen und Bewohner des Anna-Haag-Mehrgenerationenhauses in Cannstatt bei einem ganz besonderen Nachmittag rund um Fußball und den VfB, den die Stadtteilbibliothek Kneippweg mit dem Netzwerk „Gemeinsam für ein demenzfreundliches Bad Cannstatt“ gestaltet hatte.

Schals und Fahnen an den Wänden, eine Kleiderstange voller VfB-Trikots aus verschiedenen Jahrzehnten und in der Mitte des Saals ein Fingerfußballspiel – schon die liebevolle Dekoration lässt so manchen staunen. Um den Spieltisch gruppieren sich gleich mehrere Interessierte und lassen den Ball rollen.

Zu den Accessoires gehören auch Trikots. Foto: ina

VfB-Stuttgart-Koffer aktiviert Gedächtnis

Es wird erzählt, von früher, vom VfB, von den Enkeln, die ebenfalls Fußball spielen. Teils auch von anderen Dingen, teils sind die Gedanken und Erinnerungen bruchstückhaft. Aber Hauptsache, es werden Emotionen und Erinnerungen geweckt und geteilt. Alte Zeiten zurückrufen, das Langzeitgedächtnis aktivieren. „Darum geht es“, sagt Martina Strohm, Geschäftsführerin der Anna Haag Stiftung, die Träger des Mehrgenerationenhauses in Bad Cannstatt ist. Fußball sei eben mehr als ein Spiel – „er verbindet“.

Man merkt, wie sich sowohl die rüstigen Bewohnerinnen und Bewohner wie auch die mit Einschränkungen wohl fühlen mit dem Thema, wie sie nach und nach auftauen. Die eineinhalb Stunden sind bald vorbei. Aber danach gibt es zur Stärkung Kaffee und Kuchen – und somit weitere Zeit, sich auszutauschen.

21 VfB-Koffer können ausgeliehen werden

Entwickelt wurde der Erinnerungskoffer von der VfB-Stiftung in Kooperation mit der Stadtbibliothek Stuttgart, der Bürgerstiftung Stuttgart, dem Caritasverband Stuttgart und dem Netzwerk „Gemeinsam für ein Demenzfreundliches Bad Cannstatt“. 21 Koffer stehen in der Zentralbibliothek am Mailänder Platz sowie allen Stadtteilbibliotheken zum Leihen bereit. Dort gibt es auch weitere Erinnerungskoffer, etwa zu den Themen Stuttgart, Märchen, „Musik und Tanz“ sowie „Draußen sein“.

Der VFB-Koffer ist Teil des Projekts „Unvergessen“. „Mit dem Projekt unterstützt die VfB-Stiftung Menschen, die dem VfB jahrelang die Treue gehalten haben und es aufgrund ihrer Demenzerkrankung nicht mehr können“, sagte der VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle, als die Koffer vor einem Jahr der Bibliothek übergeben wurden.

Doch wie war das eigentlich noch mal mit den Fragen? Fast alle wissen, dass die sportliche Heimat des Vereins in Bad Cannstatt liegt. Dass das Maskottchen nicht „Ernstle“ oder „Karle“, sondern Fritzle heißt und ein Krokodil ist, klar, das ist auch bekannt. Ein Herr merkt sogar an, dass Fritzle seinen Namen dem ehemaligen VfB-Stürmer Fritz Walter (65) verdankt. Bei der Frage nach dem DFB-Pokal hätte künftig fast ein weiteres Datum auf dem Quiz-Zettel stehen können. Aber weil der VfB seinen Titel im Finale gegen Bayern München nicht verteidigen konnte, bleibt es bei 2025.