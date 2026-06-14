Die Aufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für das erste WM-Spiel in Houston steht. Ein Spieler des VfB Stuttgart ist nicht dabei.
14.06.2026 - 18:28 Uhr
Eine riesengroße Überraschung war nicht erwartet worden bei der Aufstellung, mit der die deutsche Mannschaft ins erste Spiel der Fußball-WM 2026 geht. Um kurz vor 18 Uhr deutscher Zeit herrschte dann Gewissheit. Auch darüber, dass der Faktor VfB Stuttgart erst einmal keine Rolle spielen wird im Duell mit den Außenseitern aus Curacao.