Fußball-WM 2026 Die Generation der Superstars bittet zum letzten Tanz
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, Luka Modric: Vier Ausnahmefußballer, die ihren Sport geprägt haben, bestreiten ihre letzte WM.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, Luka Modric: Vier Ausnahmefußballer, die ihren Sport geprägt haben, bestreiten ihre letzte WM.
Pelé, Franz Beckenbauer, Diego Maradona, Zinédine Zidane, (der brasilianische) Ronaldo: Es gab im Fußball immer Spieler, die ihre Zeit geprägt haben. Jeder auf seine Weise – und selbstverständlich auch bei Weltmeisterschaften. Allein dieses Quintett kommt auf acht WM-Titel, plus einen, den Franz Beckenbauer 1990 als Trainer gewann.
Welche Sender übertragen die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heute live im TV? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Stream verfolgen?