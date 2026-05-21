Vom VfB Stuttgart haben es vier Spieler in den 26 Profis umfassenden Kader geschafft. Von Neuers Rückkehr direkt betroffen ist Alexander Nübel, der hinter Neuer und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim nun als Nummer drei nach Nordamerika fliegen wird. Weitere VfB-Spieler im Kader sind Stürmer Deniz Undav, Mittelfeldstratege Angelo Stiller sowie Flügelspieler Jamie Leweling. Die VfB-Nationalspieler Josha Vagnoman, Maximilian Mittelstädt und Chris Führich erhielten ebenso wenig ein Ticket wie Abwehrchef Jeff Chabot, der sich lange Zeit Hoffnungen auf ein DFB-Debüt machen durfte.