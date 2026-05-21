Julian Nagelsmann nominiert den deutschen WM-Kader – mit Manuel Neuer als Rückkehrer. Vom VfB Stuttgart schaffen es vier Profis ins Aufgebot.

Die Würfel sind gefallen: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) bekanntgegeben. Bereits im Vorfeld war durchgesickert, dass der langjährige Stammtorhüter und frühere Kapitän Manuel Neuer ein spektakuläres Comeback im Nationaltrikot feiern wird – es ist die fünfte WM-Teilnahme für den Keeper des FC Bayern München.

 

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Der Bundestrainer richtet in einem DFB-Video in den sozialen Medien ein dickes Lob an den Stürmer des VfB Stuttgart – und bestätigt dessen Nominierung für die WM.

Vom VfB Stuttgart haben es vier Spieler in den 26 Profis umfassenden Kader geschafft. Von Neuers Rückkehr direkt betroffen ist Alexander Nübel, der hinter Neuer und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim nun als Nummer drei nach Nordamerika fliegen wird. Weitere VfB-Spieler im Kader sind Stürmer Deniz Undav, Mittelfeldstratege Angelo Stiller sowie Flügelspieler Jamie Leweling. Die VfB-Nationalspieler Josha Vagnoman, Maximilian Mittelstädt und Chris Führich erhielten ebenso wenig ein Ticket wie Abwehrchef Jeff Chabot, der sich lange Zeit Hoffnungen auf ein DFB-Debüt machen durfte.

Auf welche Spieler Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Weltmeisterschaft baut, zeigen wir in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!