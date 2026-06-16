Griechenland hat sich nicht für die WM qualifiziert. Anastasios Donis wird dennoch sehr aufmerksam zuschauen. Der Ex-Profi des VfB Stuttgart hat einen besonderen Bezug zum Turnier.

Es gibt ja nicht nur die Spieler aus dem aktuellen Kader des VfB, die bei der Fußball-WM in den USA, in Kanada und in Mexiko für den Stuttgart-Faktor sorgen. Acht von ihnen sind auf fünf Nationalteams verteilt dabei. Auch einige ehemalige Profis des Bundesligisten laufen auf der großen Bühne auf. Zum Beispiel Omar Marmoush mit Ägypten oder Hiroki Ito mit Japan. Doch auch das ist noch nicht alles.

Auch auf so mancher Trainerbank lässt sich ein Bezug zum VfB Stuttgart herstellen. Am leichtesten auf der der Engländer. Dort sitzt Thomas Tuchel, der einst in der Jugendabteilung an der Mercedesstraße seine Laufbahn als Coach begann. Es geht aber auch: bei Saudi-Arabien.

Renard musste bei Saudi-Arabien gehen

Beim Team, das zum Auftakt in der Nacht zum Dienstag 1:1 gegen Uruguay gespielt hat, gab es wenige Wochen vor dem WM-Start einen Trainerwechsel. Hervé Renard musste gehen, obwohl er bei der WM in Katar mit Saudi-Arabien noch den späteren Weltmeister Argentinien 2:1 besiegt hatte. Zuletzt fehlten dann aber die Top-Ergebnisse - die nun ein Mann bringen soll, dessen Namen in Stuttgart wohlbekannt ist.

Der Name dieses 56-Jährigen ist: Donis. Georgios Donis. Und er ist der Vater von Anastasios Donis.

Donis mit Treffer gegen den FC Bayern

Letzterer spielte von 2017 bis 2019 für den VfB Stuttgart, erzielte unter anderem einen wunderschönen Treffer beim 4:1 der Stuttgarter beim FC Bayern. Nach dem Abstieg 2019 verließ der Grieche den VfB wieder und wechselte zu Stade Reims nach Frankreich. Von 2022 bis 2025 spielte er für Apoel Nikosia, ehe er zu Aris Thessaloniki wechselte.

Zwei Jahre lang spielte Anastasios Donis für den VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann

Geboren wurde der heute 29-Jährige übrigens in Blackburn, weil sein Vater Georgios seinerzeit Profi bei den Rovers in England war. Apropos Geburtsort: Georgios Donis ist zwar Grieche und spielte für die griechische Nationalmannschaft, geboren wurde er 1969 aber in Frankfurt am Main. Also Profi spielte er aber lediglich in Griechenland und England. Er wurde zweimal griechischer Meister und dreimal Pokalsieger.

Als Coach feierte Georgios Donis Erfolge in Griechenland (Pokalsieger) und Zypern (Meister und Pokalsieger). Einen Großteil seiner Karriere als Coach verbrachte er in den vergangenen Jahren aber auch in Saudi-Arabien. Al-Hilal, Al-Wahda, Al-Fateh, Khaleej-Club - das waren seine Stationen. Ehe er nun mit der Nationalmannschaft an der WM teilnimmt.

Übrigens: Hervé Renard hat es trotz seiner Freistellung in Saudi-Arabien noch zur WM geschafft. Nach dem 1:5 zum Auftakt gegen Schweden hat der Fußballverband von Tunesien reagiert. Trainer Sabri Lamouchi musste gehen. Hervé Renard übernimmt. Am Sonntag (6 Uhr) sitzt er erstmals auf der Bank. Gegner ist Japan.