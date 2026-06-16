Griechenland hat sich nicht für die WM qualifiziert. Anastasios Donis wird dennoch sehr aufmerksam zuschauen. Der Ex-Profi des VfB Stuttgart hat einen besonderen Bezug zum Turnier.
16.06.2026 - 14:51 Uhr
Es gibt ja nicht nur die Spieler aus dem aktuellen Kader des VfB, die bei der Fußball-WM in den USA, in Kanada und in Mexiko für den Stuttgart-Faktor sorgen. Acht von ihnen sind auf fünf Nationalteams verteilt dabei. Auch einige ehemalige Profis des Bundesligisten laufen auf der großen Bühne auf. Zum Beispiel Omar Marmoush mit Ägypten oder Hiroki Ito mit Japan. Doch auch das ist noch nicht alles.