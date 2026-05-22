Der WM-Golf geht auf große Fahrt: Über den Atlantik zur Fußball-Weltmeisterschaft. Für den Besitzer waren die vergangenen Wochen nervenaufreibend.
22.05.2026 - 18:02 Uhr
Der Deutschland-Golf geht auf seine bislang größte Reise. Erstmals verlässt der alte VW in der auffälligen Schwarz-rot-gold-Optik den Kontinent. An diesem Sonntag reist er in die USA - auf dem Seeweg. Ziel: die Fußball-WM 2026. „Wir freuen uns, sind aber auch froh, wenn das Auto und wir endlich drüben sind“, sagt Golf-Besitzer Fabian Bergmann.