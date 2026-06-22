Heftiger Regen, Donner und sogar Tornado-Gefahr: Wir das WM-Spiel zwischen Frankreich und dem Irak verschoben? Was Meteorologen sagen und welche Regeln bei einer Unterbrechung greifen.
22.06.2026 - 20:42 Uhr
Schwere Gewitter über Philadelphia könnten den Anpfiff des WM-Spiels zwischen Mitfavorit Frankreich und dem Irak verzögern. Etwa drei Stunden vor Spielbeginn setzte rund um das Stadion starker Regen ein, zudem waren immer wieder laute Donnerschläge zu hören, wie ein dpa-Reporter berichtete. Auf den großen Bildschirmen im Stadion war die Warnung zu lesen: „Ein schweres Gewitter kommt näher.“