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  4. Werden um Mitternacht die Bildschirme im Freien abgeschaltet?

Fußball-WM in Stuttgart Werden um Mitternacht die Bildschirme im Freien abgeschaltet?

Fußball-WM in Stuttgart: Werden um Mitternacht die Bildschirme im Freien abgeschaltet?
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Fußballfans schauen gemeinsam in Kneipen auf der Theodor-Heuss-Straße das Vorrundenspiel zwischen Kroatien und England an. Bei den Uhrzeiten der Übertragungen im Freien drücken Stadt und Polizei bisher ein Auge zu. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Sechzehntelfinale der deutschen Mannschaft am Montag endet nach 24 Uhr. Eine Übertragung im Freien ist da in Stuttgart verboten. Die Polizei steckt in der Zwickmühle.

Kriminalität, Sicherheit und Justiz: Jürgen Bock (jbo)

Ein bisschen Fußballfieber macht sich breit. Auch wenn die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA manchen kalt lässt und andere durch die Anstoßzeiten verprellt, die nach deutscher Zeit häufig mitten in der Nacht liegen. Doch es zeigt sich: Zumindest bei den Spielen mit deutscher, kroatischer oder bosnischer Beteiligung ist auch in Stuttgarts Gastronomie einiges los. Gerade bei dem hochsommerlichen Wetter der vergangenen Tage, das Übertragungen im Freien auch noch nachts angenehm macht.

 

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Da gibt es nur ein Problem: Eigentlich ist das in manchen Fällen gar nicht erlaubt. Nämlich nicht nach Mitternacht. Zwar hat der Bund während des Turniers Ausnahmen vom Lärmschutz ermöglicht und bei der Stadt Stuttgart gibt man an, damit „unbürokratisch“ zu verfahren. Aber: „Die Stadt duldet Fußball-Übertragungen ausnahmsweise im Außenbereich einer Gaststätte unter der Voraussetzung, dass jeder Wirt die für ihn auch sonst regulär genehmigten Betriebszeiten der Außengastronomie einhält – und die Außenübertragung spätestens um 24 Uhr einstellt“, sagt Sprecher Harald Knitter. Das heißt, es dürfen nicht alle Betriebe bis Mitternacht draußen übertragen, sondern nur jene, die zuvor schon eine Genehmigung für eine Bewirtung im Außenbereich bis mindestens 24 Uhr hatten.

Deutschland erstmals bis nach Mitternacht

Doch viele Spiele enden später. Und ein ganz besonderes steht bevor: Das Sechzehntelfinale der deutschen Mannschaft wird am nächsten Montag um 22.30 Uhr angepfiffen. Es ist damit das erste deutsche Spiel bei dieser Weltmeisterschaft, das definitiv erst nach Mitternacht zu Ende sein wird. Je nachdem, ob es Verlängerung oder gar Elfmeterschießen gibt, dürfte das grob zwischen 0.30 und 1.30 Uhr der Fall sein. Also eigentlich deutlich zu spät für eine Übertragung im Freien.

Wie voll es in den Biergärten und Außenbereichen der Gaststätten wird, hängt natürlich auch vom Wetter ab. Doch wenn das mitspielt, ist ein großer Andrang in Stuttgarts Außengastronomie zu erwarten. Dass man da um Mitternacht die Bildschirme abschaltet, ist nicht zu erwarten. Deshalb machen sich manche Wirte Sorgen und hoffen auf eine Art Ausnahmegenehmigung der Stadt.

Es stellt sich allerdings die Frage, ob Verstöße überhaupt geahndet werden. Die Stadt ist da in einer komfortablen Position – sie verweist auf die Polizei: „Allgemein muss der jeweilige Wirt gewährleisten, dass es zu keinen Anwohnerbeschwerden kommt. Falls es zu Ruhestörungen kommen sollte, ist vor Ort wie sonst auch die Polizei gefragt“, heißt es im Rathaus.

Der schwarze Peter liegt also bei den Einsatzkräften. Und die müssen mit Fingerspitzengefühl vorgehen, schließlich ist es alles andere als einfach, im Freien feiernden Fußballfans zu erklären, dass sie Ruhe geben sollen – oder gar den Leinwänden und Fernsehern den Saft abzudrehen. So werden den Beobachtungen nach bisher auch Übertragungen im Freien mitten in der Nacht meist geduldet.

Die Gassen rund um den Hans-im-Glück-Brunnen sind gut gefüllt. Bisher waren die deutschen Spiele allesamt spätestens um Mitternacht zu Ende - das ändert sich nun. Foto: Petra Xayaphoum

Bei größeren Ansammlungen sind die Beamten dementsprechend vor Ort, halten sich aber zurück, solange das Ganze nicht ausufert. Wie oft man während dieser WM bisher eingeschritten ist, kann man bei der Stuttgarter Polizei nicht genau sagen, denn Sperrzeitverstöße werden dort nicht separat erfasst. Aktiv werden die Einsatzkräfte aber nur, wenn es Beschwerden gibt.

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Das war zum Beispiel am frühen Mittwochmorgen der Fall. Die Begegnung zwischen Kroatien und Panama ist auf der Theodor-Heuss-Straße im Freien gezeigt worden, Hunderte Menschen verfolgten das Spiel. Die Polizei sperrte die Straße aus Sicherheitsgründen für mehrere Stunden ab. Nach dem Sieg der Kroaten feierten die Fans auf der Straße, auch mit Böllern und Bengalos. „Nach Anwohnerbeschwerden haben wir die Feiernden gegen 3.20 Uhr angesprochen“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Man habe auch Personen kontrolliert und Videoaufzeichnungen angefertigt. Die Auswertung der Bilder laufe noch.

Duldung von Überschreitungen?

Auch am frühen Donnerstagmorgen ist die Polizei eingeschritten, allerdings ebenfalls mit Augenmaß. Nach dem Sieg von Bosnien-Herzegowina gegen Katar zogen mehrere Hundert Fans feiernd durch die Innenstadt. Nach Mitternacht habe man den Marsch beendet, so Widmann. Auch ein Autocorso mit 200 bis 250 Fahrzeugen habe sich gebildet. Man habe mit Sperrungen darauf reagiert.

Und das deutsche Spiel am Montag? Bei mehreren Gastwirten ist zu hören, man habe von der Stadt die Information bekommen, man müsse die Übertragung im Freien nicht um Mitternacht beenden. Ein Überschreiten werde geduldet. So wird das wohl auch die Polizei handhaben – zumindest, solange es keine größeren Beschwerden gibt. Was in einem solchen Fall passiert, bleibt offen.

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