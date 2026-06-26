Die deutschen Nationalmannschaft zeigt im abschließenden Gruppenspiel keine gute Leistung. Dementsprechend fällt die große Party in der Stuttgarter Innenstadt aus.
26.06.2026 - 08:01 Uhr
Die Party in der Stuttgarter Innenstadt ist am Donnerstagabend ausgeblieben. Nach dem schwachen Auftritt des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann im abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador war niemandem zum Feiern zumute. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte mit der 1:2-Niederlage keinen Anlass geboten. Lediglich einige ecuadorianische Anhänger feierten den unverhofften Sieg ausgelassen. Die Südamerikaner qualifizierten sich damit ebenfalls für die K.o.-Runde. Für die DFB-Elf hatte das Ergebnis keine Auswirkungen.