Die deutschen Nationalmannschaft zeigt im abschließenden Gruppenspiel keine gute Leistung. Dementsprechend fällt die große Party in der Stuttgarter Innenstadt aus.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Die Party in der Stuttgarter Innenstadt ist am Donnerstagabend ausgeblieben. Nach dem schwachen Auftritt des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann im abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador war niemandem zum Feiern zumute. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte mit der 1:2-Niederlage keinen Anlass geboten. Lediglich einige ecuadorianische Anhänger feierten den unverhofften Sieg ausgelassen. Die Südamerikaner qualifizierten sich damit ebenfalls für die K.o.-Runde. Für die DFB-Elf hatte das Ergebnis keine Auswirkungen.

 

Vereinzeltes Hupen auf dem Cityring

Immerhin: Insgesamt sei es am Donnerstagabend ruhig geblieben in der Stuttgarter Innenstadt, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Auch der Biergarten im Schlossgarten, wo sich viele Menschen zum gemeinsamen Fußballschauen getroffen hatten, habe sich beispielsweise schnell geleert. Auf dem Cityring sei vereinzeltes Hupen zu hören gewesen - vermutlich ecuadorianische Fans. Ein Autokorso bildete sich aber nicht. Nach 1.15 Uhr habe es überhaupt keine Meldungen im Zusammenhang mit der Partie mehr gegeben, so die Polizei.

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