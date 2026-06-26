Vereinzeltes Hupen auf dem Cityring

Immerhin: Insgesamt sei es am Donnerstagabend ruhig geblieben in der Stuttgarter Innenstadt, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Auch der Biergarten im Schlossgarten, wo sich viele Menschen zum gemeinsamen Fußballschauen getroffen hatten, habe sich beispielsweise schnell geleert. Auf dem Cityring sei vereinzeltes Hupen zu hören gewesen - vermutlich ecuadorianische Fans. Ein Autokorso bildete sich aber nicht. Nach 1.15 Uhr habe es überhaupt keine Meldungen im Zusammenhang mit der Partie mehr gegeben, so die Polizei.