Fußball-WM in Stuttgart Siegesfeier um 3 Uhr – Kroaten machen die Nacht zum Tag
Geht jemand in die Kneipe, um sich ein WM-Spiel anzuschauen, das um 1 Uhr nachts beginnt? Die Antwort lautet eindeutig ja. Samt Bengalos und Autocorso.
Geht jemand in die Kneipe, um sich ein WM-Spiel anzuschauen, das um 1 Uhr nachts beginnt? Die Antwort lautet eindeutig ja. Samt Bengalos und Autocorso.
Es ist 2.54 Uhr am frühen Mittwochmorgen, als der Lärmpegel seinen Höhepunkt erreicht. Auf der Stuttgarter Theodor-Heuss-Straße leuchten bengalische Feuer auf, Böller krachen, Autos hupen und Hunderte Menschen tanzen auf der Straße. Die Siegesfeier der kroatischen Fußballfans nach dem 1:0 gegen Panama beginnt – und Ruhe gibt es in dieser Nacht erst einmal nicht.