Fußball-WM in Stuttgart: Siegesfeier um 3 Uhr – Kroaten machen die Nacht zum Tag

Es ist 2.54 Uhr am frühen Mittwochmorgen, als der Lärmpegel seinen Höhepunkt erreicht. Auf der Stuttgarter Theodor-Heuss-Straße leuchten bengalische Feuer auf, Böller krachen, Autos hupen und Hunderte Menschen tanzen auf der Straße. Die Siegesfeier der kroatischen Fußballfans nach dem 1:0 gegen Panama beginnt – und Ruhe gibt es in dieser Nacht erst einmal nicht.

Bereits zwei Stunden zuvor hat die Polizei die komplette Theo, wie die Stuttgarter Partymeile kurz genannt wird, in beide Richtungen für den Autoverkehr gesperrt. „Vorsorglich, damit nichts passiert“, sagt ein Sprecher. Ein großes Polizeiaufgebot ist vor Ort, die Einsatzkräfte halten sich jedoch im Hintergrund. Denn zu diesem Zeitpunkt ist klar, dass sich kroatische Fans nicht um Anstoßzeiten mitten in der Nacht scheren, wenn ihre Mannschaft spielt.

Großes Rätseln vor der Partie

Bereits beim ersten Spiel gegen England hatten die Kroaten die Theodor-Heuss-Straße zur Partyzone gemacht. Auch nach der Partie, trotz der Niederlage. Ebenfalls an einem Mittwoch, allerdings zur fanfreundlicheren Anstoßzeit um 22 Uhr. Doch ob das diesmal wieder so kommen würde, mitten in der Nacht und unter der Woche? Das war ein großes Rätsel.

Auch im Café Topas mitten auf der Theo, das unter Kroatien-Fans traditionell ein beliebter Ort fürs Public Viewing ist, war man sich nicht sicher. Wenn jemand komme, zeige man die Partie, hieß es dort noch einige Tage zuvor. Man rechne aber nicht wirklich mit großem Andrang angesichts der Anstoßzeit um 1 Uhr morgens. „Die Leute müssen ja schaffen.“

David (rechts) hat am Samstag geheiratet und ist mit Bruder und Schwager ins Topas gekommen. Foto: Jürgen Bock

Und dann das. Bereits Stunden vor Anpfiff feiern Hunderte vor dem Lokal. Musiker heizen der Menge ein, die lautstark mitsingt. Unter dem Dach steht die Hitze, kurz vor Anpfiff sind es in der Innenstadt immer noch 28 Grad. Über provisorische Theken wandern die Getränke hinaus zu den durstigen Kehlen in dieser tropischen Nacht. „Wir hätten nicht damit gerechnet, aber wir sind vorbereitet“, sagt eine der Mitarbeiterinnen und lacht.

Die Fans sind bester Laune. Und was passiert am nächsten Morgen? „Ich habe am Samstag geheiratet und die ganze Woche frei“, sagt David. Er ist mit seinem Bruder und seinem Schwager gekommen. Was wohl die frisch Angetraute dazu sagt? „Die kommt nachher auch noch“, brüllt der Stuttgarter angesichts des Lärms und grinst.

Kreative Lösungen

Andere haben eigene Lösungen für das Uhrzeitproblem gefunden. „Die Krankmeldung ist schon raus“, sagt einer und hebt den Becher. Manche sind Studenten und lassen die Uni am Mittwochmorgen sausen, andere haben freigenommen. Alles ist dabei. „Für Kroatien tun wir alles“, erklärt ein junger Mann. Überall Trikots und Fahnen.

Viele Gaststätten, die sonst Fußball zeigen, verzichten diesmal auf die Übertragung. Das liegt nicht nur daran, dass unter der Woche zu dieser Uhrzeit mit wenig Andrang gerechnet wurde. „Wir übertragen alle Kroatienspiele, mit Ausnahme des Spiels um 1 Uhr. Unser Restaurant befindet sich in einem Wohnhaus im Wohngebiet und wir möchten unser harmonisches und gutes Nachbarschaftsverhältnis nicht überstrapazieren“, heißt es etwa in der Alten Wache am Hölderlinplatz. Das gilt in dieser Nacht für viele Wirte.

Noch eine Erschwernis kommt hinzu: Trotz der tropischen Temperaturen ist ein gemeinsames Schauen im Freien nachts eigentlich nicht erlaubt – zumindest nicht mit Beschallung. „Es gibt die klare Ansage von der Stadt Stuttgart, dass nach Mitternacht draußen nicht mehr übertragen werden darf“, sagt David Blanco del Rio vom Classic Rock Café. Man habe zwar das Glück, im Inneren über viel Platz zu verfügen, schaue aber schon in Richtung des deutschen Sechzehntelfinalspiels, das erst nach null Uhr beendet sein wird: „Vielleicht könnte es da eine Ausnahme geben.“ Auch Blanco del Rio befindet sich im Zwiespalt: „Wir wollen die Spiele draußen zeigen, aber auch auf die Nachbarn Rücksicht nehmen.“

Im Classic Rock Café ist am frühen Mittwochmorgen weniger los als ein paar Hundert Meter weiter. Dafür können sich die Fans, die sich hier eingefunden haben, einen Sitzplatz aussuchen und die angenehmen Temperaturen im Innenbereich genießen. Doch auch hier ist die Stimmung während der ersten Halbzeit ziemlich verhalten. Zu schwach ist der Auftritt der Kroaten. Murren kommt auf. „Ein Scheißspiel“, sagt einer kernig, als der Halbzeitpfiff ertönt.

In Partylaune auch um 1 Uhr nachts Foto: Jürgen Bock

Doch die Laune der vielen Fans ändert sich Anfang der zweiten Hälfte schlagartig. Ante Budimir schießt das einzige Tor des Tages. Kroatien muss zwar bis zum Schluss zittern, doch dann brechen alle Dämme. Auf der Theo hüpfen und singen Hunderte. „Ich glaub, ich geh direkt zur Arbeit. Schlafen lohnt sich jetzt eh nicht mehr“, sagt Ivica, der aus Ludwigsburg hergefahren ist, und reckt seine Fahne in die Höhe.

Jetzt geht es für die Kroaten im letzten Gruppenspiel gegen Ghana ums Weiterkommen. Und die heißblütigen Fans können sich freuen: Die Partie wird am Samstag um 23 Uhr angepfiffen. Am Wochenende, bereit für die nächste große Feier. Wobei: Tag und Uhrzeit spielen ja ohnehin keine Rolle.