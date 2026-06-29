Dreimal war er Joker. Im Sechzehntelfinale der Fußball-WM steht Deniz Undav vom VfB Stuttgart erstmals in der Startelf der Nationalmannschaft in diesem Turnier.

Dirk Preiß 29.06.2026 - 21:37 Uhr

Dreimal war er Joker - und das ziemlich erfolgreich. Drei Tore und zwei Vorlagen steuerte Deniz Undav bislang zum Abschneiden der deutschen Mannschaft bei dieser Fußball-WM bei. Nun steht das Sechzehntelfinale gegen Paraguay an. Und der Stürmer des VfB Stuttgart steht erstmals bei diesem Turnier in der Startelf.