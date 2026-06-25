Frankreich und der Irak mussten ihr WM-Spiel wegen eines Unwetters mehr als zwei Stunden unterbrechen. Der Elftal drohen ähnliche Kapriolen. Warum sie davon sogar profitieren könnten.
25.06.2026 - 19:53 Uhr
Gibt es das nächste Wetter-Chaos bei der WM? Meteorologen rechnen für das Spiel der Niederlande gegen Tunesien (1.00 Uhr MESZ) in Kansas City mit einem Unwetter über der Stadt - und damit mit längeren Unterbrechungen, wie es sie schon vor wenigen Tagen beim Spiel der Franzosen gegen den Irak gab. Eine längere Pause oder Absage könnte die Teams des Parallelspiels der Gruppe F zwischen Japan und Schweden benachteiligen.