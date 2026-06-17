Fußball-WM: Sasa Kalajdzic – der Ex-VfB-Profi und sein persönliches WM-Märchen

Auf den ersten Blick taugt die Geschichte ja nicht zum Märchen. Gut, die Rahmenbedingungen waren nicht die Schlechtesten: Das österreichische Nationalteam ist erstmals seit 28 Jahren wieder bei der Fußball-WM vertreten – und zum Auftakt gab es einen 3:1-Erfolg über Jordanien. Aber für den Auftritt gab es erst einmal überschaubare Begeisterung. Die Note „2“, zum Beispiel, hatte sich Sasa Kalajdzic bei den Reportern der „Krone“ erspielt – wobei man wissen muss, dass die Bewertung hier nicht nach dem deutschen Schulnotensystem funktioniert. Die „2“ ist nach der „0“ und der „1“ die drittschlechteste Bewertung.

Aber: In der weiteren Beschreibung steckt Kritik, aber auch ein Detail, das den Auftritt des Stürmers am Mittwoch in San Francisco mehr als besonders machte. „Hatte bei seinem Comeback nach 975 Tagen an vorderster Front viele Ballaktionen. In punkto Durchsetzungsvermögen hat er aber reichlich Luft nach oben.“

Sasa Kalajdzic: Startelf-Comeback nach 975 Tagen

Nach tatsächlich 975 Tagen hatte Sasa Kalajdzic also sein Comeback in der Startelf der österreichischen Nationalmannschaft gefeiert. Und das ist dann eben doch ein kleines Fußball-Märchen.

„Wenn mir vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, dass ich bei der nächsten Weltmeisterschaft spielen würde, hätte ich ihm niemals niemals geglaubt“, schrieb der heute 28-Jährige kürzlich auf Instagram. Da war er gerade für den Austria-Kader nominiert worden. Nach Jahren, die mit dem Wort „Leidenszeit“ noch recht harmlos beschrieben sind.

Erster Kreuzbandriss kurz nach Wechsel zum VfB Stuttgart

2017 begann die Profikarriere des zwei Meter großen Stürmers Fahrt aufzunehmen. Der damals junge Kerl überzeugte in Wien derart, dass ihn 2019 der VfB Stuttgart verpflichtete. Kaum war er da, verletzte er sich im Trainingsspiel gegen den SC Freiburg schwer. Diagnose: Kreuzbandriss am 18. Juli. Der erste.

Kalajdzic kam wieder auf die Beine, durfte am Aufstieg noch mitwirken und wurde besser und besser. Vor allem das Zusammenspiel mit dem Kroaten Borna Sosa klappte bestens. 16 Bundesligatore erzielte er in der Saison 2020/2021, weitere sechs in der Spielzeit darauf – obwohl er da wegen einer Schulterverletzung lange fehlte. Danach war Kalajdzic begehrt wie nie. Das Transferrennen machten die Wolverhampton Wanderers, die Engländer zahlten 18 Millionen Euro an den VfB – doch schon am 4. September 2022 wurde aus dem Toptransfer ein Patient. Diagnose: Kreuzbandriss. Der zweite.

Fast 300 Tage fehlte Kalajdzic, wurde wieder fit, kam bei den Wolves aber nicht so recht auf die Beine. Es folgte die Leihe zu Eintracht Frankfurt zu Beginn des Jahres 2024. Und kurz darauf, am 19. Februar, der nächste große Rückschlag. Diagnose: Kreuzbandriss. Der dritte.

„Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Jetzt war es das andere Knie“, erzählte Kalajdzic im Podcast von „Kicker“ und „DAZN“ einmal. „Es war sehr hart. Ich hatte das Gefühl, dass es bei Frankfurt anfing, zu laufen. Ein paar Tage vorher habe ich mein erstes Tor gemacht. Es war schwer, das zu akzeptieren.“ Den Traum vom Profifußball gab er dennoch nicht auf.

Zwar verpasste der Stürmer die komplette Saison 2024/2025, danach fühlte er sich aber wieder bereit – auch für einen ungewöhnlichen Schritt. Sasa Kalajdzic verließ bewusst die Premier League und wechselte auf Leihbasis zum Linzer ASK in seine österreichische Heimat. „Ich habe nach dem dritten Mal zwei Schritte zurück gemacht“, sagte er, „vielleicht ist der LASK auf den ersten Blick rein mit Blick auf die Liga nicht das Allerattraktivste. Aber es war genau das, was ich brauchte.“ Monate später konnte er sagen: „Ich lag richtig.“

Double-Sieger in Österreich

Nach holprigem Start kam Sasa Kalajdzic immer besser in Schwung und hatte maßgeblichen Anteil, dass dem LASK Historisches gelang. Der Club gewann erstmals nach 61 Jahren wieder das Double aus Meisterschaft und Pokal. Sieben Tore und elf Vorlagen steuerte der Schlaks bei. Der Lohn neben den Trophäen: Der Ex-VfB-Trainer Ralf Rangnick berief den Ex-VfB-Stürmer in Österreichs WM-Kader.

„Meine Familie ist in allen Zeiten mein absoluter Rückhalt und hat einen enormen Anteil daran, dass ich wieder da bin“, sagte Kalajdzic im Interview mit der „Krone“ vor dem Start in die WM. Er ergänzte: „Die Geburt unseres Sohnes Aleksandar gab mir damals nochmal einen Extra-Schub – vor allem mental. Wie er und meine Frau Lorena für mich durchgehend da waren und immer sind, ist unglaublich.“ Heute weiß er mehr denn je: „Vieles kannst du kaufen, Gesundheit aber nicht. Ich hätte alles Geld der Welt gezahlt, um gesund zu sein.“

Investiert hat er allerdings eher harte Arbeit. Die sich nun endgültig ausgezahlt hat.