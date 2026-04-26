 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. TSV Weilimdorf zieht ins Finale um die deutsche Meisterschaft ein

Futsal-Bundesliga TSV Weilimdorf zieht ins Finale um die deutsche Meisterschaft ein

Futsal-Bundesliga: TSV Weilimdorf zieht ins Finale um die deutsche Meisterschaft ein
1
Der TSV Weilimdorf jubelt über den Halbfinalerfolg gegen Hamburger SV. Foto: Sören Herl/TSV Weilimdorf

Titelverteidiger TSV Weilimdorf setzt sich gegen den Hamburger SV durch und steht im Finale um die Deutsche Futsal-Meisterschaft. Dort geht es gegen Hot 05 aus dem Landkreis Zwickau.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

„Das Ergebnis sieht klarer aus, als es nach dem Spielverlauf tatsächlich war. Am Ende setzte sich aber unsere Klasse durch“, sagte Daniel Nötzold, der Vorstandsvorsitzende des TSV Weilimdorf. Wie eng es auch immer war: Dem 2:1-Auswärtserfolg beim Hamburger SV ließ der TSV im Rückspiel ein 7:4 (4:2) folgen und zog damit ins Finale um die Deutsche Futsal-Meisterschaft ein. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Vojkan Vukmirovic erzielten vor 390 Zuschauern in der Sporthalle des Solitude-Gymasiums Amer Dzindic, Mergim Dervishaj (je 2), Hajrulla Redzepi und Kennedy Alves Ribeiro, hinzu kam ein Eigentor.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Futsal, VfB-Frauen, U19: Drei Geschwister, drei Erfolge: Die wilde Geschichte der Fußballfamilie Redzepi

Futsal, VfB-Frauen, U19 Drei Geschwister, drei Erfolge: Die wilde Geschichte der Fußballfamilie Redzepi

Hajrulla Redzepi ist erstmals für das deutsche Futsal-Nationalteam nominiert und kämpft mit dem TSV Weilimdorf um die Meisterschaft. Seine Geschwister sind ebenfalls erfolgreich.

Während beim HSV nach seinem Abschiedsspiel Tränen flossen – das Team zieht sich in der kommenden Saison aus der Futsal-Bundesliga zurück – herrschte bei den Weilimdorfern Hochstimmung. „Wir freuen uns sehr auf das Finale gegen Hot 05 Futsal, das werden mit Sicherheit spannende und herausfordernde Spiele“, sagte Nötzold.

Los geht es auswärts am 9./10. Mai

Das Team des VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (Hot 05) aus dem Landkreis Zwickau setzte sich im Halbfinale gegen Liria Berlin (4:1 und 6:0) durch. Das erste Finalspiel findet auswärts statt (9./10 Mai), das zweite Spiel könnte am 14. Mai über die Bühne gehen (eventuell in der Stuttgarter Scharrena), eine mögliche dritte Partie wäre am 23./24 Mai. Die exakte Terminierung erfolgt Anfang dieser Woche.

Unsere Empfehlung für Sie

News aus dem Fußball: Aufstieg praktisch perfekt: SG Sonnenhof hängt SGV Freiberg endgültig ab

News aus dem Fußball Aufstieg praktisch perfekt: SG Sonnenhof hängt SGV Freiberg endgültig ab

Was gibt es Neues im Fußball, vor allem bei den Amateuren, speziell in Baden-Württemberg und in der Region Stuttgart? Wir liefern die wichtigsten Informationen.

Der TSV Weilimdorf hat bereits 2019, 2021, 2024 und 2025 die Deutsche Futsal-Meisterschaft gewonnen. Finalgegner Hot 05 konnte 2018 und 2020 den Titel gewinnen. Danach stand das Team noch zweimal im Endspiel, wurde aber nur Vizemeister.

Weitere Themen

Futsal-Bundesliga: TSV Weilimdorf zieht ins Finale um die deutsche Meisterschaft ein

Futsal-Bundesliga TSV Weilimdorf zieht ins Finale um die deutsche Meisterschaft ein

Titelverteidiger TSV Weilimdorf setzt sich gegen den Hamburger SV durch und steht im Finale um die Deutsche Futsal-Meisterschaft. Dort geht es gegen Hot 05 aus dem Landkreis Zwickau.
Von Jürgen Frey
Ex-Kapitänin Maria Segura Pallerés: „Allianz MTV Stuttgart muss die Renkema-Stelle neu besetzen“

Ex-Kapitänin Maria Segura Pallerés „Allianz MTV Stuttgart muss die Renkema-Stelle neu besetzen“

Maria Segura Pallerés spielte beim Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart jahrelang eine prägende Rolle – nun vermisst sie dort nicht nur die Siegermentalität.
Von Jochen Klingovsky
Handball-Bundesliga: Mit ganz viel Willen: Frisch Auf Göppingen kämpft Löwen nieder

Handball-Bundesliga Mit ganz viel Willen: Frisch Auf Göppingen kämpft Löwen nieder

Was für eine Begeisterung in der EWS-Arena. In einem hitzigen und emotionalen Handball-Derby bezwingt Frisch Auf Göppingen die Rhein-Neckar Löwen vor 5200 Zuschauern verdient 32:30.
Von Jürgen Frey
TVB Stuttgart: Toni Serradilla: „Wenn der SC Magdeburg anfragt, ist es schwer, nein zu sagen“

TVB Stuttgart Toni Serradilla: „Wenn der SC Magdeburg anfragt, ist es schwer, nein zu sagen“

Antonio „Toni“ Serradilla spielt am Sonntag mit dem TVB Stuttgart gegen seinen ehemaligen und künftigen Verein. Wie schätzt der Spanier das Duell mit dem SC Magdeburg ein?
Von Jürgen Frey
Snooker-WM 2026: Spielplan, Sendeplan, TV-Zeiten und Ergebnisse

Snooker-WM 2026 Spielplan, Sendeplan, TV-Zeiten und Ergebnisse

Die Snooker-WM 2026 läuft vom 18. April bis 4. Mai im Crucible Theatre in Sheffield. Doch wie genau sieht der Spielplan aus und wo man die Duelle live im TV und Stream verfolgen?
Von Florian Huth
Stuttgart Stallions: Drei Champions von Surge, aber viele Fragezeichen

Stuttgart Stallions Drei Champions von Surge, aber viele Fragezeichen

Organisatorisch gibt es in der neuen Hallenfootball-Liga IAL große Probleme, dennoch soll am Samstag in der Schleyerhalle das erste Heimspiel der Stuttgart Stallions stattfinden.
Von Jochen Klingovsky
Volleyball: Barock Volleys MTV Ludwigsburg holen stärksten Angreifer der Liga

Volleyball Barock Volleys MTV Ludwigsburg holen stärksten Angreifer der Liga

Der Kader des Volleyball-Bundesligisten nimmt Form an: Vom Konkurrenten ASV Dachau kommt nicht nur Coach Patrick Steuerwald, sondern auch ein herausragender Diagonalangreifer.
Von Jochen Klingovsky
DFB-Pokal Übertragung heute: Wo läuft das Halbfinale live im TV und Stream?

DFB-Pokal Übertragung heute Wo läuft das Halbfinale live im TV und Stream?

Das Halbfinale im DFB-Pokal 2025/26 steht an. Werden die Spiele kostenlos im Free-TV übertragen? Alle Infos zu den TV-Terminen im Überblick.
Von Kai Winderl
Snooker WM heute im TV: Diese Duelle stehen am Mittwoch auf dem Spielplan

Snooker WM heute im TV Diese Duelle stehen am Mittwoch auf dem Spielplan

Welcher Sender zeigt die Spiele der Snooker-Weltmeisterschaft 2026 heute im TV und gibt es einen kostenlosen Livestream? Das sind die aktuellen Ansetzungen.
Von Florian Huth
Zeremonie in Berlin: Nowitzki jetzt in Ruhmeshalle des Weltbasketballs

Zeremonie in Berlin Nowitzki jetzt in Ruhmeshalle des Weltbasketballs

Dirk Nowitzki hat seine Karriere bereits vor sieben Jahren beendet. Doch noch immer gibt es neue Ehrungen für ihn. In Berlin kommt eine besondere dazu.
Weitere Artikel zu Hamburger SV
 
 