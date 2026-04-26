Futsal-Bundesliga: TSV Weilimdorf zieht ins Finale um die deutsche Meisterschaft ein

„Das Ergebnis sieht klarer aus, als es nach dem Spielverlauf tatsächlich war. Am Ende setzte sich aber unsere Klasse durch“, sagte Daniel Nötzold, der Vorstandsvorsitzende des TSV Weilimdorf. Wie eng es auch immer war: Dem 2:1-Auswärtserfolg beim Hamburger SV ließ der TSV im Rückspiel ein 7:4 (4:2) folgen und zog damit ins Finale um die Deutsche Futsal-Meisterschaft ein. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Vojkan Vukmirovic erzielten vor 390 Zuschauern in der Sporthalle des Solitude-Gymasiums Amer Dzindic, Mergim Dervishaj (je 2), Hajrulla Redzepi und Kennedy Alves Ribeiro, hinzu kam ein Eigentor.