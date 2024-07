Was muss der Beschäftigte in Zukunft vor allem beherrschen? Eine von Südwestmetall und IG Metall initiierte Studie gibt Auskunft über die Anforderungen des Arbeitsmarktes der Metall- und Elektroindustrie bis zum Jahr 2030.

Matthias Schiermeyer 12.07.2024 - 15:30 Uhr

In einer hochdynamischen Zeit droht Unternehmen, Beschäftigten und selbst Weiterbildungsfachleuten der Überblick verloren zu gehen, was auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft noch gefragt sein wird. In einer Future-Skills-Studie versuchen IG Metall und Südwestmetall mit ihrer Qualifizierungseinrichtung Agentur Q eine Antwort zu geben. Demnach werden bis 2030 in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg auf den wichtigsten Feldern IT-Systemsicherheit, Künstliche Intelligenz und emissionsfreie Produktion die geforderten Kompetenzen um jeweils 50 Prozent ansteigen. Entsprechend muss in die Qualifizierung investiert werden, um zukünftigen Anforderungen begegnen zu können.