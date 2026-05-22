Zwei Tage, fünf Konferenzen, 150 Redner: Das Zukunftsfestival Futuromundo bringt vom 25. bis 26. Juni Visionäre aus Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft nach Stuttgart.
21.05.2026 - 16:52 Uhr
Wo treffen eine Nachfahrin des chinesischen Präsidenten, eine 15-jährige erfolgreiche Unternehmerin und die Synchronstimme von James Bond aufeinander? Bei Futuromundo, dem zweiten Zukunftsfestival in Stuttgart. Die Veranstaltung soll Menschen zusammenbringen, die nicht nur über Zukunft sprechen, sondern sie auch aktiv gestalten wollen. Menschen, die bereit sind, aus Konzepten Realität zu formen. Und dabei ist es egal, ob es um Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung oder Politik geht.