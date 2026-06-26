 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Berliner Platz wird zur Open-Air-Bühne

Futuromundo-Party Berliner Platz wird zur Open-Air-Bühne

Futuromundo-Party: Berliner Platz wird zur Open-Air-Bühne
4
Alle 2000 kostenlose Tickets waren schnell vergriffen. Foto: Futuromundo GmbH

Nach den Konferenzen am Donnerstag verwandelten die Futuromundo-Macher gemeinsam mit Techtation den Berliner Platz zu einer Partymeile.

2000 kostenlose Tickets standen zur Verfügung. Binnen von drei Tagen waren alle vergriffen. Trotz Hitze und dem WM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft wurde am Donnerstag auf dem Berliner Platz kräftig gefeiert. Im Rahmen des Zukunftsfestivals Futuromundo luden die Veranstalter gemeinsam mit Techtation, einem Event-Kollektiv für Hard Dance, Trance und House, zu einem Open-Air ein. Während es zum Start um 17 Uhr noch recht ruhig zuging, wurde später fleißig bis 22 Uhr getanzt.

 

Das Konzept ist simpel: Mitten in der Stadt nach Feierabend, wenn der Platz normalerweise zur Durchgangszone wird, soll Leben einkehren. Kostenlose Musik, entspannte Atmosphäre und die Möglichkeit, den Arbeitstag bei kühlen Getränken und Snacks ausklingen zu lassen.

Und am heutigen Freitag geht es bei Futuromundo weiter. Das Programm gibt es im Internet unter www.futuromundo.com.

Weitere Themen

Futuromundo-Party: Berliner Platz wird zur Open-Air-Bühne

Futuromundo-Party Berliner Platz wird zur Open-Air-Bühne

Nach den Konferenzen am Donnerstag verwandelten die Futuromundo-Macher gemeinsam mit Techtation den Berliner Platz zu einer Partymeile.
Von Torsten Ströbele
Fußball-WM: In Stuttgart feiern nur die Ecuadorianer

Fußball-WM In Stuttgart feiern nur die Ecuadorianer

Die deutschen Nationalmannschaft zeigt im abschließenden Gruppenspiel keine gute Leistung. Dementsprechend fällt die große Party in der Stuttgarter Innenstadt aus.
Von Michael Bosch
S-Bahn Stuttgart: Böschungsbrand beim Hauptbahnhof – S-Bahnen am Morgen aus dem Takt

S-Bahn Stuttgart Böschungsbrand beim Hauptbahnhof – S-Bahnen am Morgen aus dem Takt

Ein Brand in der Umgebung des Hauptbahnhofes sorgt am Freitagmorgen für Verspätungen bei der Stuttgarter S-Bahn. Was ist bekannt?
Von Robert Korell
Hitze in Stuttgart: Hitzeschutz in Städten ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit

Hitze in Stuttgart Hitzeschutz in Städten ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit

Extreme Hitzewellen sind ein ernsthaftes Problem. Viele Kommunen sind darauf nicht vorbereitet, kommentiert unsere Autorin mit Blick auf Stuttgart.
Von Judith A. Sägesser
Schwimmen in Stuttgart: Es wird heißer und heißer – und trotzdem müssen Bäder zumachen?

Schwimmen in Stuttgart Es wird heißer und heißer – und trotzdem müssen Bäder zumachen?

Vier Bäder schließen? Was angesichts der Hitze absurd scheint, kann immer noch passieren. Die Stadt spart, das Geld reicht nicht mehr. Gibt es eine Lösung?
Von Frank Rothfuss
Lenkungskreis zu Stuttgart 21: Die acht Schritte zur Eröffnung von S 21 – Zuerst kommt der „Fernwanderweg“ weg

Lenkungskreis zu Stuttgart 21 Die acht Schritte zur Eröffnung von S 21 – Zuerst kommt der „Fernwanderweg“ weg

Bei der Lenkungskreissitzung am Freitag soll auch ein neuer Terminplan zur Eröffnung von S 21 vorgelegt werden. Unsere Grafik zeigt, wann was in Betrieb gehen soll.
Von Christian Milankovic
Kebaphaus am Feuersee: Kein Undav-Tor - und trotzdem gab’s am Ende Gratis-Döner

Kebaphaus am Feuersee Kein Undav-Tor - und trotzdem gab’s am Ende Gratis-Döner

Gratis-Döner, wenn der Stuttgarter Deniz Undav trifft - diese Fanaktion vom Kebaphaus wollten sich viele nicht entgehen lassen. Bloß: Das Tor fiel nicht.
Von Theresa Schäfer
Musik, Tanz und tolle Stimmung unter blauem Himmel beim griechischen Sommerfest 2025.

Griechenland vor der Haustür Neuntes Sommerfest an der SchwabenGalerie

Auch in diesem Jahr müssen sich Urlauber nicht extra in ein Flugzeug setzen, um mediterranes Lebensgefühl zu genießen. Möglich macht dies das jährliche griechische Sommerfest an der SchwabenGalerie in Stuttgart-Vaihingen.
Hitze in Stuttgart: Feuerwehr rettet Turmfalken vom heißen Dach

Hitze in Stuttgart Feuerwehr rettet Turmfalken vom heißen Dach

Ein Tierrettungseinsatz hat die Feuerwehr am heißen Donnerstagnachmittag auf ein Dach in Stuttgart-Mitte gebracht: Vier Jungtiere waren dort bei Bruthitze gefangen.
Von Christine Bilger
Abkühlen in Stuttgart: Besucher der Kältestube: „Es gibt kaum kühle Orte, wo man nichts kaufen muss“

Abkühlen in Stuttgart Besucher der Kältestube: „Es gibt kaum kühle Orte, wo man nichts kaufen muss“

Linda (86) und Mariusz (58) erzählen, wie schwierig es ist, in der Stadt Abkühlung zu finden, wenn man wenig Geld hat. In der Kältestube finden sie Erholung – und noch viel mehr.
Von Lisa Welzhofer
Weitere Artikel zu Stuttgart Berliner Platz Open Air
 
 