Futuromundo-Party: Berliner Platz wird zur Open-Air-Bühne

Nach den Konferenzen am Donnerstag verwandelten die Futuromundo-Macher gemeinsam mit Techtation den Berliner Platz zu einer Partymeile.

2000 kostenlose Tickets standen zur Verfügung. Binnen von drei Tagen waren alle vergriffen. Trotz Hitze und dem WM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft wurde am Donnerstag auf dem Berliner Platz kräftig gefeiert. Im Rahmen des Zukunftsfestivals Futuromundo luden die Veranstalter gemeinsam mit Techtation, einem Event-Kollektiv für Hard Dance, Trance und House, zu einem Open-Air ein. Während es zum Start um 17 Uhr noch recht ruhig zuging, wurde später fleißig bis 22 Uhr getanzt.