Gärten und Balkone Statt Blumen-Wettbewerb: Backnang setzt auf neue Garten-Trends
Was sagen ehemalige Teilnehmer am Fellbacher Blumenschmuckwettbewerb zum Aus nach 74 Jahren? Und welche neuen Wege geht Backnang?
Was sagen ehemalige Teilnehmer am Fellbacher Blumenschmuckwettbewerb zum Aus nach 74 Jahren? Und welche neuen Wege geht Backnang?
„Es ist schon ein gewisser Einschnitt“, sagt Alfons Burth. Er hat zusammen mit Monika Brumm über viele Jahre beim Fellbacher Blumenschmuckwettbewerb mitgemacht. Ihr blütenreicher Garten wurde mehrfach mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Sie seien vor etwa 20 Jahren ins Fellbacher Lindle gezogen. Man sei damals auf ihn zugekommen und habe ihn gefragt, ob er nicht mitmachen wolle, erinnert sich Alfons Burth.