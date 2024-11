Bevor es auf Tournee geht, präsentieren die sechs vom Solo-Tanz-Theater-Festival Gekürten ihre Werke am 15. und 16. November noch einmal in Stuttgart; erstmals findet die Preisträger-Gala in Kooperation mit dem Stuttgarter Ballett im Kammertheater statt. Die Tanzschaffenden kommen aus Südkorea, Brasilien, Kanada, Italien sowie Frankreich und zeigen, was junge Menschen bewegt.

Herr Detrich, wie kommt es, dass Sie sich für die freie Szene engagieren und der Preisträger-Gala des Solo-Tanz-Theater-Festivals eine Bühne geben?

Lesen Sie auch

Die Förderung von jungen Choreografen und Choreografinnen liegt mir schon immer sehr am Herzen. Das Internationale Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart verfolge ich schon lange und nachdem in diesem Jahr Roman Novitzky, unser Artist in Residence, Teil der Jury war, war mir klar, dass ich dieses Projekt unterstützen möchte. Ich habe mich viel mit Marcelo Santos, dem Gründer und künstlerischen Leiter des Solo-Tanz-Theater-Festivals, darüber ausgetauscht, welche Kooperationsmöglichkeiten es gibt. Es freut mich sehr, dass wir die diesjährige Preisträger-Gala im Kammertheater präsentieren und sie so einem breiterem Publikum öffnen können.

Bleibt das eine einmalige Aktion oder planen Sie eine Fortsetzung? Welche Kooperationen könnten Sie sich vorstellen?

Wenn es die Disposition der Räumlichkeiten zulässt, möchte ich diese Kooperation sehr gerne auch im nächsten Jahr fortführen. Die Unterstützung der freien Szene liegt mir sehr am Herzen, daher sind Marcelo Santos und ich auch für weitere Kooperationsmöglichkeiten im Gespräch.

Stehen die Noverre-Abende auch der freien Szene offen? Würden Sie sich da neue Impulse erhoffen?

In erster Linie sollen die Noverre-Abende jungen Choreografinnen und Choreografen aus der Kompanie die Möglichkeit geben, ihre ersten Schritte zu machen. In den vergangenen Jahren konnten wir aber glücklicherweise auch immer mehreren Externen die Möglichkeit bieten, für Noverre ein Stück zu kreieren. Wir freuen uns über jede Bewerbung, und natürlich genauso über die aus der freien Szene. Sowohl für unsere Tänzerinnen und Tänzer als auch für das Publikum sind neue Impulse und Ideen sehr wertvoll.

Nach der Solo-Tanz-Gala bespielen die Blicke hinter die Kulissen das Kammertheater. Was steht im Fokus?

Die Reihe bietet auch in diesem Jahr Einblicke in die aktuelle Arbeit der Kompanie. In diesem Jahr stehen die Proben für Edward Clugs „Nussknacker“, John Crankos „Romeo und Julia“, Kenneth MacMillans „Lied von der Erde“ und Vittoria Girellis „Formoria“ im Vordergrund. Das Publikum darf sich zudem auf spannende Begegnungen mit Tänzerinnen und Tänzern freuen, die Rollendebüts vorbereiten. Die John-Cranko- Schule wird dann am 24. November einen Einblick in ihre Arbeit geben.

28. Internationales Solo-Tanz-Theater Festival – Preisträgergala. An diesem Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr im Kammertheater

Info

Termin I

Die Preisträger-Gala des Solo-Tanz-Theater-Festivals findet am 15. und 16. November, 20 Uhr, erstmals auf Einladung des Stuttgarter Balletts im Kammertheater statt.

Termin II

Die Veranstaltungsreihe „Blick hinter die Kulissen“ bespielt vom 20. bis zum 24. November das Kammertheater. Unter der Woche beginnen die Probeneinblicke um 19 Uhr, am Wochenende um 11 und um 18 Uhr.