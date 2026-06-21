Am Sonntag zur Kunst? Das geht nicht nur in Museen und Kunsthallen. Die Galerie Imke Valentien in Stuttgart lädt am 21. Juni zur Schau von Martina Geist.
21.06.2026 - 09:01 Uhr
Das Datum hält, was der Kalender verspricht – es ist Sommer an diesem Sonntag, 21. Juni. Ein guter Grund, in der Staatsgalerie Stuttgart oder im Kunstgebäude am Schlossplatz mit gleich zwei international angelegten Ausstellungen tolle Kunst zu erleben. Aber auch die private Galerie Imke Valentien macht diesen Sonntag zum Kunst-Tag.