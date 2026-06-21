Am Sonntag zur Kunst? Das geht nicht nur in Museen und Kunsthallen. Die Galerie Imke Valentien in Stuttgart lädt am 21. Juni zur Schau von Martina Geist.

Das Datum hält, was der Kalender verspricht – es ist Sommer an diesem Sonntag, 21. Juni. Ein guter Grund, in der Staatsgalerie Stuttgart oder im Kunstgebäude am Schlossplatz mit gleich zwei international angelegten Ausstellungen tolle Kunst zu erleben. Aber auch die private Galerie Imke Valentien macht diesen Sonntag zum Kunst-Tag.

Ausstellungseröffnungen Mitte der Woche? Kennen wir. Künstlerinnen und Künstler, die an Samstagen zum Gespräch in Stuttgarts Privatgalerien geladen sind? Kennen wir. Aber weit offene Türen an Sonntagen – da hat Imke Valentien ihre inzwischen geübte Regelmäßigkeit exklusiv.

Die Nachfrage? „Ist natürlich von vielen Faktoren abhängig“, sagt die Galeristin. Dass sie seit einiger Zeit an ihrer Sonntagsöffnung festhält, zeigt jedoch: Imke Valentien hat einen Nerv getroffen. An Sonntagen in die Liststraße 28/1 in Stuttgart-Süd kommen, Künstlerinnen und Künstler sowie die besondere Atmosphäre der Liststraße erleben – das zieht. Auch natürlich unter der Woche – findet man doch im gleichen Gebäude die Räume der Fotokunst-Spezialisten Angelika und Markus Hartmann (Hartmann Projects) und gegenüber die Fotokunst-Galerie von Ute Noll.

Martina Geist führt selbst durch die Ausstellung

An diesem Sonntag, 21. Juni, macht Imke Valentien erneut ihre Türen weit auf. Den Werken der großartigen Stuttgarter Zeichnerin und Holzschneiderin Martina Geist, Absolventin einst der Stuttgarter Kunstakademie, gilt die aktuelle Ausstellung. Was zu sehen ist? „Martina Geists Bildmotive“, heißt es hierzu, „entspringen dem alltäglichen häuslichen Umfeld, ohne dieses direkt abzubilden“. Und tatsächlich: „In einem fein austarierten Spiel zwischen Gegenstand und Abstraktion werden Tisch, Tasse, Haus oder Pflanze zu Zeichen einer eigenständigen Bildsprache.“ Dabei zeigt sich Martina Geist, 1961 geboren, als Souveränin und nutzt ihr Vokabular zu einer immer neuen Befragung scheinbar gegebener Zustände. Wie Imke Valentien sagt – „als wäre im Kleinen stets auch ein größerer Zusammenhang eingeschrieben“.

Geöffnet ist die Galerie an diesem Sonntag, 21. Juni, von 12 bis 17 Uhr. Wer genau terminieren kann: Um 15 Uhr bietet Martina Geist eine Führung an.