Wasserwelten vom Team Naumann aus Weil der Stadt

Individuelle Biodesign-Pools verbinden natürliche Ästhetik mit exklusivem Design. Wie aus Gärten einzigartige Wasserwelten entstehen und wie das Team Naumann individuelle Biodesign-Pools und weitere Gartenprojekte realisiert.

NPG Digital 13.04.2026 - 00:00 Uhr

Das Team Naumann ist Spezialist für hochwertigen Poolbau und hat sich besonders auf exklusive Biodesign-Pools und Naturpools spezialisiert. Als Händler und ausführender Betrieb realisiert das Unternehmen individuelle Poolanlagen, die sich deutlich von klassischen Schwimmbecken unterscheiden.

Natürliche Optik dank Biodesign-Pool Die organischen Formen, natürlichen Materialien und die harmonische Integration in Gartenlandschaften machen jeden Biodesign-Pool zu einem einzigartigen Erlebnis. Statt standardisierter Becken entstehen so Wasserwelten, die an natürliche Lagunen erinnern und sich perfekt in jeden Garten einfügen.

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten beim Swimmingpool

Ein besonderer Vorteil der Biodesign-Pools liegt in der hohen Gestaltungsfreiheit: Form, Größe und Ausstattung werden individuell geplant und exakt auf die Wünsche der Kunden abgestimmt. Elemente wie Sandstrände, Natursteinoptiken oder integrierte Ruhebereiche schaffen dabei ein exklusives Ambiente mit hohem Erlebniswert.

GaLa-Bau: Kompetenz und Erfahrung für anspruchsvolle Gartenprojekte

Naumann profitiert bei jedem Projekt von über 60 Jahren Erfahrung im Garten- und Landschaftsbau. Das Team plant und realisiert Gartenprojekte ganzheitlich – von der Beratung über die Planung und Visualisierung bis hin zur fachgerechten Umsetzung. Fachkompetenz, kreative Ideen, Zuverlässigkeit und transparente Kommunikation stehen dabei im Mittelpunkt.

Mit diesem umfassenden Know-how können Pool und Außenanlage als stimmiges Gesamtkonzept umgesetzt werden – für ein perfektes Urlaubsgefühl im eigenen Garten.

Eintauchen in die Biodesign-Welt

Biodesign-Pool live erleben? Besichtigungen sind direkt am firmeneigenen Showpool in Weil der Stadt möglich – so können Interessierte die besondere Bauweise und Gestaltung live erleben.

Weitere Informationen und Projektbeispiele zu den Wasserwelten finden Interessierte auf der Webseite des Team Naumann.

Kontaktdaten

Bereit, den Traumpool zu planen? Ein persönliches Beratungsgespräch lässt sich per E-Mail oder Telefon einfach vereinbaren:

Naumann Garten & Landschaftsbau GmbH & Co. KG

Eythstraße 16

71263 Weil der Stadt