Gartenschau in der Region: Bundesgartenschau soll den Neckar im Jahr 2043 erlebbar machen

Manche Großprojekte brauchen gehörig Anlauf. Der Verband Region Stuttgart (VRS) will zwar nicht zum Mars, hat aber dennoch einen langen Weg vor sich. Er nimmt zusammen mit den Städten Stuttgart, Esslingen und Ludwigsburg die interkommunale Bundesgartenschau im Jahr 2043 ins Visier. Dazu ist jetzt die mit 200.000 Euro veranschlage Machbarkeitsstudie in Auftrag geben worden.

Den zweiphasigen Wettbewerb für die Studie hat das Team Köber Landschaftsarchitektur, asp Architekten GmbH, Geitz und Partner GbR (Landschaftsarchitekten und Hydrologen) und Agency Apero GbR gewonnen. Alle haben ihren Sitz in Stuttgart. Das Preisgericht entschied sich laut dem Vorsitzenden Hannes Bäuerle einstimmig für dieses Team. Insgesamt fünf, darunter zwei aus Berlin, eines aus Düsseldorf und ein weiteres aus Stuttgart waren in die letzte Runde gekommen, dafür erhält jedes 5000 Euro als Aufwandsentschädigung.

Bundesgartenschau entlang des Neckars

„Wir wollen Neckar“, so lautet die Arbeitsüberschrift zur Studie. Letztlich sollen Verbindungen hergestellt, soll Abkühlung geschaffen und, ein hoher Anspruch, das Baden im Fluss ermöglicht werden, erklärte die Klimaingenieurin Christine von Raven (Agency Apero) am Montag vor der Presse. Ganz neu sind die Ziele nicht, Stuttgart müht sich seit Jahren mit bisher überschaubarem Erfolg, den Bürgern den Fluss näherzubringen; auch bei der interkommunalen Remstal-Gartenschau 2019 mit 16 Kommunen gruppierten sich viele Projekte um einen Flusslauf.

In 18 Monaten sollen die Büros eine schlüssige Gesamtkonzeption dazu vorlegen, wie der Neckar Priorität bekommen und wie der Prozess bis dahin ablaufen könnte. In ihrer Mappe zeigte das Team mit einem Radweg über Wasser in Kopenhagen, der revitalisierten Isar in München, einer Badestelle in der Seine in Paris und Plätzen an und im Wasser in Tübingen, Zürich und Radolfzell das Potenzial. Der Neckar solle durch „gezielte Orte aktiviert“ werden, so von Raven. Dabei wolle man bestehende Projekte und Planungen aufnehmen. Ein Hinweis darauf, dass der Kreis der Buga-2043-Teilnehmer natürlich deutlich wachsen soll.

In neun Monaten ist Buga-Präsentation

Bereits in neun Monaten steht eine Zwischenpräsentation in den Gemeinderäten der bisher beteiligten Städte an, um die Planungen abzusichern – oder zu verwerfen, denn dann soll es auch um die Kosten gehen. Die bisherigen Protagonisten geben sich optimistisch: „Der Neckar ist bisher die Rückseite der Region, er soll zur Visitenkarte werden“, sagte Regionaldirektor Alexander Lahl. Es gehe um Themen wie klimaresiliente Stadt- und Freiraumentwicklung, ökologische Aufwertung, Tourismus, Wirtschaft und soziale Teilhabe.

OB Nopper erinnert an Stuttgarter IGA

Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) erinnerte beim Pressetermin an die Internationale Gartenbauausstellung (Iga) 1993 in Stuttgart, die der Stadt mit dem Grünen U einen dauerhaften Mehrwert hinterlassen habe. „Das Grüne U war das Leitbild, fünfzig Jahre später soll das blaue Band des Neckars das Leitbild der Bundesgartenschau 2043 werden“, sagte Nopper – den Charakter einer Blümchenschau haben Gartenschauen längst abgelegt.

Gartenschau als „historische Chance“

Ludwigsburgs OB Matthias Knecht (parteilos) sieht in der Gartenschau die „historische Chance“, die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Mehr Lebensqualität durch neue Grünverbindungen verspricht sich auch Esslingens OB Matthias Knecht (SPD). Konkurrenz droht dem Quartett nicht, die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft hat das Jahr 2043 für die Bewerber reserviert, zuvor sollen München (2041) und danach Frankfurt (2045) an der Reihe sein. Die Buga entlang des Mittleren Neckars sei „sehr vielversprechend“, so die Reaktion von Achim Schloemer, Geschäftsführer der Gartenschau-GmbH. Ein großes Transformationsprojekt könne „nur mit dem Instrument Buga gelingen“.