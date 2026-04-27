Gartenschau in der Region Bundesgartenschau soll den Neckar im Jahr 2043 erlebbar machen
Stuttgarter Büros fertigen in den nächsten neun Monaten eine Machbarkeitsstudie für eine Bundesgartenschau. Ein großes Fragezeichen steht hinter den Kosten.
Stuttgarter Büros fertigen in den nächsten neun Monaten eine Machbarkeitsstudie für eine Bundesgartenschau. Ein großes Fragezeichen steht hinter den Kosten.
Manche Großprojekte brauchen gehörig Anlauf. Der Verband Region Stuttgart (VRS) will zwar nicht zum Mars, hat aber dennoch einen langen Weg vor sich. Er nimmt zusammen mit den Städten Stuttgart, Esslingen und Ludwigsburg die interkommunale Bundesgartenschau im Jahr 2043 ins Visier. Dazu ist jetzt die mit 200.000 Euro veranschlage Machbarkeitsstudie in Auftrag geben worden.