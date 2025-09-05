Erdgas ist in Stuttgart gerade so günstig wie das ganze Jahr noch nicht. Wer jetzt den Anbieter wechselt, kann teils Hunderte Euro sparen.
05.09.2025 - 06:00 Uhr
Wer in Stuttgart derzeit einen neuen Vertrag mit einem Gasanbieter abschließt, muss dafür deutlich weniger zahlen als noch Anfang des Jahres. Eine Analyse des Vergleichsportals Verivox zeigt, dass manche Haushalte in Einfamilienhäusern durch die Auswahl des richtigen Gastarifs aktuell fast 1000 Euro pro Jahr einsparen können. Ein Wechsel lohnt sich demnach vor allem für Haushalte, die noch in der – meist teureren – örtlichen Grundversorgung stecken.