Werden die Tage besonders heiß, wird der Gassi-Gang für viele Hunde zur Herausforderung. Aber wie erleichtert man die Gassi-Runde für die Vierbeiner oder sollte man es lieber ganz lassen?
25.06.2026 - 15:20 Uhr
Anders als Menschen können Hunde ihre Körpertemperatur nicht durch Schwitzen regulieren. Neben den wenigen Schweißdrüsen an den Pfoten findet die Thermoregulation bei Hunden hauptsächlich durch Hecheln statt. Ist es zu warm, reicht dieser Mechanismus nicht mehr aus und es droht ein Hitzschlag. Diese Dinge sollten Hundebesitzer daher unbedingt wissen: