Gastro in Stuttgart Gibt es dieses Jahr neue Sterne? – Tester vom Michelin in Stuttgart unterwegs
Wo gehen Inspektoren vom Michelin essen? Zum Beispiel im Zum Ackerbürger Can Basar in Bad Cannstatt.
Wenn im Juni die neuen Sterne für Deutschland vergeben werden, sind die Hoffnungen allerorten groß. Im Sommer 2025 gingen Stuttgart und Region bei der Michelin-Verleihung in Frankfurt am Main leer aus. Immerhin: Alle Restaurants wurden wieder mit den Sternen ausgezeichnet. Aber was ist mit neuen Sternen?