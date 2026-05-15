Gastro-Interview „Rechnet sich ein Zwei-Sterne-Restaurant? Nein!“
Ein Gespräch zwischen Michael Wilhelmer und Stefan Gschwendtner in der Speisemeisterei über Wirtschaftlichkeit, Brezeln zum Dessert und den Traum vom dritten Stern.
Ein Gespräch zwischen Michael Wilhelmer und Stefan Gschwendtner in der Speisemeisterei über Wirtschaftlichkeit, Brezeln zum Dessert und den Traum vom dritten Stern.
Dienstagmorgen in den leeren Räumen der Speisemeisterei in Hohenheim. Michael Wilhelmer kommt aus Paris, Stefan Gschwendtner von zuhause. Der eine ist der Inhaber, der andere der Küchenchef. Ein Gespräch über Invests, Kulinarik und den Traum vom dritten Stern.