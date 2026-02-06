Gastro-Mehrwertsteuer Diese Speisen sind jetzt günstiger
Fast-Food-Ketten geben die gesunkene Mehrwertsteuer nur teilweise an ihre Kunden weiter. Wir haben recherchiert, was es jetzt günstiger gibt als noch im Dezember.
Die seit 1. Januar geltende, niedrigere Mehrwertsteuer für vor Ort verzehrte Speisen führt bei Fast-Food-Ketten nur sehr bedingt zu sinkenden Preisen. Das ergibt der Abgleich von Preisen aus acht Lokalen in der Stuttgarter Innenstadt.