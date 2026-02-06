 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Diese Speisen sind jetzt günstiger

Gastro-Mehrwertsteuer Diese Speisen sind jetzt günstiger

Gastro-Mehrwertsteuer: Diese Speisen sind jetzt günstiger
1
Die gesunkene Mehrwertsteuer wird von Restaurantketten wie McDonald’s oder Vapiano nur bedingt an die Kunden weitergegeben. Foto: Plavec, dpa/Archiv

Fast-Food-Ketten geben die gesunkene Mehrwertsteuer nur teilweise an ihre Kunden weiter. Wir haben recherchiert, was es jetzt günstiger gibt als noch im Dezember.

Digital Desk: Jan Georg Plavec (jgp)

Die seit 1. Januar geltende, niedrigere Mehrwertsteuer für vor Ort verzehrte Speisen führt bei Fast-Food-Ketten nur sehr bedingt zu sinkenden Preisen. Das ergibt der Abgleich von Preisen aus acht Lokalen in der Stuttgarter Innenstadt.

 

Bei McDonald’s sind mehrere Gerichte im Januar 2026 günstiger als im Dezember 2025. Dort kosten Menüs zwischen 50 Cent und einem Euro weniger, ob mit großer oder mittlerer Pommes.

McDonald’s erklärt auf Anfrage, man habe die unverbindliche Preisempfehlung für fünf Menüs gesenkt. Das sei „für einen längeren Zeitraum vorgesehen“. Damit wirbt das Unternehmen auch etwa auf Werbetafeln in der Haltestelle Charlottenplatz. Weil letztlich die Franchise-Nehmer über die Preise entscheiden, können diese vor Ort von der Empfehlung abweichen.

Diese Speisen gibt’s jetzt günstiger

Wie sieht es bei den anderen Ketten aus? Die Pressestellen antworten auf Anfrage wie folgt:

  • Die Burgerkette Peter Pane senkt einige Preise für „ausgewählte Menüs, Signature Burger sowie Salate“.
  • Die auf Hühnchen spezialisierte Kette KFC hat Mitte Januar die Preise für einzelne Produkte wie Wraps oder Maiskolben reduziert.
  • Bei den Fischlokalen der Kette Nordsee ist „das beliebte Backfisch Menü aktuell in den deutschen Stores zu einem einheitlichen Preis von 8,99€ erhältlich“, so das Unternehmen. Zuvor waren es je nach Filiale zwischen 9,99€ und 11,49€.
  • Burger King nutzt die gesunkene Steuer für „spannende Promotions wie 20 Nuggets für 4,99 Euro“.

Eine Preissenkung über das gesamte Angebot hinweg gibt es bei keiner Kette. Durchweg argumentieren die Filialisten damit, dass die gesunkene Mehrwertsteuer vor allem sonstige Preissteigerungen auffange oder Spielräume für neue Investitionen schaffe.

Vapiano, Subway, Five Guys, Hans im Glück und Burgermeister weisen auf ihren Stuttgarter Speisekarten im Januar die genau gleichen Preise aus wie im Dezember. Bei der auf italienische Küche spezialisierten Kette L’Osteria ist nur der Preis für Tomatensuppe von 7,75€ auf 5,95€ gesunken.

Kritik an der Steuersenkung

Die Recherche bestätigt ähnliche Ergebnisse von Erhebungen des „Spiegel“ sowie der „Frankfurter Rundschau“. Die untersuchten Ketten „betrachten die Mehrwertsteuersenkung in erster Linie als staatliche Hilfe für sich selbst“, so das Fazit der „Spiegel“-Autoren.

„Vor allem große Betriebe und Systemgastronomie in den Metropolregionen“ profitierten von der gesunkenen Mehrwertsteuer, schrieb die Eichstätter Wirtschaftsprofessorin Dominika Langenmayr für eine Anhörung im Bundestag. Sie beurteilt die Steuersenkung als „relativ teure Subvention der Branche, mit fiskalischen Kosten von über 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2026“.

Unsere Empfehlung für Sie

Mehrwertsteuer gesenkt: Wieso das Essen im Restaurant nicht günstiger wird

Mehrwertsteuer gesenkt Wieso das Essen im Restaurant nicht günstiger wird

Die Mehrwertsteuer auf Speisen ist auf sieben Prozent gesenkt worden, beim Gast kommt das nicht an. Die Göppinger Dehoga Kreisvorsitzende Susanne Weißkopf wirbt um Verständnis.​

Bevor die Steuersenkung beschlossen wurde, hatten die Ketten bereits angekündigt, die Preise nicht senken zu wollen. Stattdessen wurde wie in der Gastronomie verbreitet argumentiert, dass man auf Preiserhöhungen verzichte. Nur McDonald’s wollte sich nicht äußern – möglicherweise weil die Kette nun mit den tatsächlich teilweise gesenkten Preisen wirbt.

Weitere Themen

Hochzeit in der Johanneskirche: „Ich wollte als Braut so gerne durch einen richtigen Mittelgang einziehen“

Hochzeit in der Johanneskirche „Ich wollte als Braut so gerne durch einen richtigen Mittelgang einziehen“

Perfekter Mann, perfektes Kleid – zu ihrem Glück fehlte nur noch die perfekte Kirche. Für uns erinnert sich Ursula Ade an ihre Hochzeit in der Johanneskirche vor über 60 Jahren.
Von Theresa Schäfer
Gastro-Mehrwertsteuer: Diese Speisen sind jetzt günstiger

Gastro-Mehrwertsteuer Diese Speisen sind jetzt günstiger

Fast-Food-Ketten geben die gesunkene Mehrwertsteuer nur teilweise an ihre Kunden weiter. Wir haben recherchiert, was es jetzt günstiger gibt als noch im Dezember.
Von Jan Georg Plavec
Landesimmobilien in Stuttgart: Königstraße 44 und Planie bleiben Baustellen: Zeitpläne unklar

Landesimmobilien in Stuttgart Königstraße 44 und Planie bleiben Baustellen: Zeitpläne unklar

Die Königstraße 44 bleibt Baustelle: Nach der Insolvenz des geplanten Mieters ist eine Wiedereröffnung nicht absehbar. Auch beim Café Planie steigen die Kosten – dies sorgt für Kritik.
Von Uwe Bogen
Wochenend-Wetter in Stuttgart: Bis zu 14 Grad in Baden-Württemberg – wie warm wird es in Stuttgart?

Wochenend-Wetter in Stuttgart Bis zu 14 Grad in Baden-Württemberg – wie warm wird es in Stuttgart?

In Teilen Baden-Württembergs wird es am Wochenende frühlingshaft warm. Doch wie sieht es in der Landeshauptstadt aus? Der Wetterdienst verrät, wie warm es in Stuttgart wird.
Von Philip Kearney
Fehler in Stuttgarter Umspannwerk: Darum hat der Sekunden-Stromausfall stundenlange Auswirkungen

Fehler in Stuttgarter Umspannwerk Darum hat der Sekunden-Stromausfall stundenlange Auswirkungen

Nach nicht mal einer Sekunde war der Fehler in einem Stuttgarter Umspannwerk am Donnerstag behoben. Warum ist der Strom an manchen Orten dennoch so lange ausgefallen?
Von Florian Dürr
ASB-Schulbegleitung in Stuttgart: Planlos und schlecht kommuniziert – die Familien tragen die Folgen der Kündigung

ASB-Schulbegleitung in Stuttgart Planlos und schlecht kommuniziert – die Familien tragen die Folgen der Kündigung

Die Stadt Stuttgart hat einem der Hauptträger für Schulbegleitungen außerordentlich gekündigt. Der Vorgang wirft viele Fragen auf. Weiß die eine Hand nicht, was die andere tut?
Von Viola Volland
Geheimnisvoller Ort in Stuttgart: Mythos Bopserhöhlen – warum die Stadt die alten Gewölbe jetzt verfüllt hat

Geheimnisvoller Ort in Stuttgart Mythos Bopserhöhlen – warum die Stadt die alten Gewölbe jetzt verfüllt hat

Alle paar Jahrzehnte wurden sie entdeckt – und wieder vergessen. Unter dem Bopser gab es bis vor kurzem gewaltige Höhlen. Wie sie entstanden und warum sie jetzt zugeschüttet wurden.
Von Torsten Schöll
Mauri Games in Stuttgart-Süd: Restaurant mit Game-Room – Mauritius bringt neuen Gastro-Trend nach Stuttgart

Mauri Games in Stuttgart-Süd Restaurant mit Game-Room – Mauritius bringt neuen Gastro-Trend nach Stuttgart

Das Alte Schützenhaus in Heslach soll zum Spielplatz für Erwachsene werden: Die Kette Mauritius eröffnet nach aufwendigem Umbau Mauri Games – mit einem reichhaltigen Spieleangebot.
Von Uwe Bogen
Influencerin aus Stuttgart: Olivia von Platen äußert sich zu ICE und AfD – und wird wüst angefeindet

Influencerin aus Stuttgart Olivia von Platen äußert sich zu ICE und AfD – und wird wüst angefeindet

Influencerin Olivia von Platen hat sich besorgt über politische Entwicklungen in den USA und in Deutschland geäußert. Was sie daraufhin erlebt hat.
Von Sascha Maier
Super Bowl 2026: Hier gibt’s Public Viewing in Stuttgart und der Region

Super Bowl 2026 Hier gibt’s Public Viewing in Stuttgart und der Region

In der Nacht auf Montag findet das Finale der NFL statt. Wir verraten, in welchen Kinos und Bars man den Super Bowl gemeinsam mit anderen Football-Fans in der Region Stuttgart schauen kann.
Von Philip Kearney
Weitere Artikel zu Stuttgart Infografik Gastronomie Fast Food Exklusiv Video McDonald’s Burger King
 
 