Bestellen per QR-Code statt über die Kellnerinnen und Kellner: Wandelt sich die Gastrokultur in Stuttgart?
23.08.2025 - 06:00 Uhr
In immer mehr Stuttgarter Restaurants gehört der die klassische Speisekarte auf dem Tisch oder das Warten auf die Bedienung der Vergangenheit an. Stattdessen heißt es: Platz nehmen, QR-Code am Tisch scannen und direkt per Smartphone Getränke und Speisen bestellen – samt digitaler Bezahlung. Was in der Corona-Pandemie vielerorts begann, hat sich inzwischen zu einem festen Bestandteil der Gastronomieszene entwickelt. Ob neu eröffnete Lokale oder bestehende Betriebe – viele setzen mittlerweile auf digitale Systeme, die den Bestellprozess vereinfachen.