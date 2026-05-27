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  6. Nach Subway-Aus: Gesundes Fast Food erobert den Bahnhof

Gastronomie im Bahnhof Ditzingen Nach Subway-Aus: Gesundes Fast Food erobert den Bahnhof

Gastronomie im Bahnhof Ditzingen: Nach Subway-Aus: Gesundes Fast Food erobert den Bahnhof
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Die Macher von Tokyo Jungle, einer neuen Gastro am Ditzinger Bahnhof: Özgür Akilli (links) und Hai Tran. Foto: Simon Granville

Im Ditzingen gibt’s ein neues Restaurant. „Tokyo Jungle“ setzt auf moderne japanische Küche und proteinreiche Bowls. Pendler finden hier gesunde Alternativen für unterwegs.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Als bekannt wurde, dass Subway in das historische Bahnhofsgebäude ziehen würde, waren die Reaktionen geteilt: Die einen begrüßten die Entwicklung, weil sie das Angebot der US-amerikanischen Fastfood-Kette schätzten; die anderen lehnten es ab, weil sie sich dort eher ein Café mit entsprechendem Flair vorgestellt hatten oder generell dem Angebot kritisch gegenüber standen. So oder so: Subway ist inzwischen Vergangenheit, die Filiale ist vom Markt verschwunden. Statt dessen hat dort inzwischen nach mehrmonatiger Umbauphase Tokyo Jungle eröffnet.

 

Was auf den ersten Blick ein weiterer Schnellimbiss der herkömmlichen Art am Bahnhof sein könnte, ist bei genauerem Hinschauen ein Angebot für ernährungsbewusste Städter: Geboten werden soll ein kulinarisches Angebot, das alle anspricht. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass zum Salat extra Proteine bestellt werden können.

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Geöffnet hatten sie mit etwas Verspätung – was aber letztlich mit den Tücken des Gebäudes verbunden gewesen sei, erzählen sie. Das Sandsteingebäude steht unter Denkmalschutz, entsprechend streng sind die Auflagen für Veränderungen, Modernisierungen gar.

Nachdem 1865 der württembergische Landtag den Bau einer Eisenbahnlinie durch den Glemsgau beschlossen hatte, galt der Anschluss Ditzingens als gesichert: In Zuffenhausen von der Nordbahn abzweigend, erreichte der erste planmäßige Zug am 23. September 1868 den Bahnhof Ditzingen, der 300 Meter südlich des Orts lag. Das zweistöckige Empfangsgebäude aus Sandstein aus dieser Zeit ist erhalten geblieben.

 Hinter Tokyo Jungle stehen der 36-jährige Özgür Akilli und der 30-jährige Hai Tran, beide in der Region Stuttgart zuhause. Sie haben den Anspruch, gutes Essen einfach zugänglich zu machen. „Unsere Idee war von Anfang an klar“, sagt Hai Tran, der zunächst BWL studiert hatte. Japanische Küche sollte modern gedacht sein und alltagstauglich sein. Die Gerichte sollten daher „schnell verständlich, unkompliziert und trotzdem hochwertig“ sein. „Wir verbinden klassische Elemente mit neuen Ansätzen“, sagt Özgür Akilli. Das Konzept wird ständig weiterentwickelt. Das Angebot reicht von individuell zusammenstellbaren Bowls bis hin zu modernen Ideen wie Push Up Sushi.

Subway ist Geschichte – zumindest im Ditzinger Bahnhof. Foto: Simon Granville

Dabei bleibt der Fokus immer gleich: „Gute Zutaten, klare Abläufe und ein Konzept, das funktioniert“, sagt Akilli. Das Speiseangebot soll alle ansprechen, „auch für Gäste, die kein Sushi, keinen Fisch essen“. Und doch wolle man weder ein weiterer Döner sein noch das bestehende Konzept der japanischen Küche grundlegend verändern. „Pommes und Burger gibt’s halt nicht“, sagt Hai Tran, der auch die Sportler in den Blick nimmt und extra Proteinhaltiges anbietet. Statt Pommes gibt es Sushi mit Hühnchen, Essen für Vegetarier und für jene, die auf glutenfreie Speisen angewiesen sind. „Wenn nur einer in einer großen Gruppe etwa keinen Fisch isst, dann bleibt die ganze Gruppe weg“, sagt Tran. Das wollten sie vermeiden.

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30 Plätze sind im Innenraum vorgesehen, der ursprünglich das Herz des Empfangsgebäudes des Bahnhofs war. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude machte eben deshalb die Umgestaltung aufwändiger. Die beiden, die die Räume vom privaten Gebäudeeigentümer gemietet hatten, ließen sich davon nicht beirren. Auch nicht davon, dass sich die Eröffnung letztlich verzögerte. Sie glaubten an die gute Lage des Gebäudes, das zu diesem Zeitpunkt nach dem Aus von Subway leer stand. Inzwischen ist eröffnet und das Motto am Andreas-von-Renner-Platz lautet „Sushi. Bowls. Happiness.“

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