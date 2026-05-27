Als bekannt wurde, dass Subway in das historische Bahnhofsgebäude ziehen würde, waren die Reaktionen geteilt: Die einen begrüßten die Entwicklung, weil sie das Angebot der US-amerikanischen Fastfood-Kette schätzten; die anderen lehnten es ab, weil sie sich dort eher ein Café mit entsprechendem Flair vorgestellt hatten oder generell dem Angebot kritisch gegenüber standen. So oder so: Subway ist inzwischen Vergangenheit, die Filiale ist vom Markt verschwunden. Statt dessen hat dort inzwischen nach mehrmonatiger Umbauphase Tokyo Jungle eröffnet.