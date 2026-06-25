Der kulinarische Sternenhimmel über dem Landkreis Ludwigsburg leuchtet weiter wie gewohnt. Der Guide Michelin hat dieser Tage wieder die besten Restaurants Deutschlands gekürt. Das Ergebnis: Es bleibt bei den bisherigen drei sternegekrönten Restaurants rund um Ludwigsburg. Es sind: die Schwabenstube im Adler in Asperg, das Restaurant Merz (Rose) in Bietigheim und das Lamm in Vaihingen-Roßwag.

Schaut man in die Sterne-Historie des Landkreises Ludwigsburg, sieht man, dass es schon seit vielen Jahren genau diese drei in der Region sind, die kontinuierlich im Guide Michelin mit einem Stern gelistet sind: das Lamm in Roßwag ist seit 2013 dabei, die Gebrüder Merz mit ihrer Rose in Bietigheim seit 2014, die Schwabenstube im Adler in Asperg sogar seit 2007 und zudem bereits in den Jahren 1973 bis 1988. Damit war die Schwabenstube das erste sternegekrönte Restaurant im ganzen Landkreis Ludwigsburg – und das einzige damals noch dazu.

Keine Sterne über Ludwigsburg

Von 1989 an leuchteten erstmal keine Sterne mehr am Gastrohimmel in der Region. Erst in den späteren 1990ern ging es wieder los. 1996 und 1997 erkochte sich das „Le Carat“ in Ludwigsburg jeweils einen Stern und auch die Alte Sonne in Ludwigsburg bekam die Auszeichnung von 1997 bis 1999 und dann wieder von 2004 bis 2012.

Im Jahr 2014 leuchteten erstmals drei Michelin-Sterne über dem Landkreis – mit den Restaurants, die sie alle bis heute gehalten haben. Vierfaches Sternefunkeln gab es in den Jahren 2017 und 2018, da war auch die Gutsschenke am Monrepossee noch mit von der Partie.

Diese Sterne-Restaurants gab und gibt es im Kreis Ludwigsburg

Am meisten Sterne in all den Jahren hat die Schwabenstube im Adler in Asperg abgeräumt. Bei der aktuellen Verleihung war es der 20. Michelin-Stern in Folge und insgesamt der 36. Stern.

Wenig überraschend ist Adler-Chef Christian Ottenbacher happy über die erneute Anerkennung. „Wir freuen uns über diese Bestätigung, es ist eine Auszeichnung für das ganze Team und besonders auch für unseren jungen Küchenchef.“

Klassisch-französische Küche

Dieser heißt seit seit zwei Jahren Moritz Feichtinger und ist gerade mal 28 Jahre alt. Ende März 2024 übernahm er die Leitung der Adler-Küche von Max Speyer, der dort neun Jahre Küchenchef war. Feichtinger kocht für die Schwabenstube klassisch-französische Küche, handwerklich anspruchsvoll. Sein Ziel, das er vor zwei Jahren ausgab, den Stern für die Schwabenstube zu halten, hat er (einmal wieder) erfüllt.

Ein zweiter Stern? Das wäre natürlich schön. „Aber die Luft wird da natürlich immer dünner“, sagt Christian Ottenbacher, der das Hotel und Restaurant in vierter Generation führt. Dennoch hält er das für „schwierig bei unserem breiten Angebot“. Zum Haus gehören neben dem Sternerestaurant Schwabenstube auch die Tapasbar Aguila, das Mittagsrestaurant RichardZ und die Schubartstube, ein Ausflugslokal auf dem Hohenasperg.