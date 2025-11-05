Gastronomie in Stuttgart Das Landgericht zieht um – was passiert mit der Kantine im Gerichtsviertel?
05.11.2025 - 11:00 Uhr
Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen zieht das Stuttgarter Landgericht vorübergehend vom Gerichtsviertel auf den Pragsattel. Für voraussichtlich 100 Millionen Euro wird dort ein Interimsquartier gebaut. Rund 450 Personen sind von dem Umzug betroffen. Doch die hauseigene Kantine bleibt im Gerichtsviertel ansässig. Was bedeutet das für den Stuttgarter Betreiber und Caterer Gourmet Compagnie? Und wie steht es am neuen Standort um die Verpflegung des Landgericht-Personals?