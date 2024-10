Im Stuttgarter Norden eskaliert ein Streit um ein kleines Café. Inzwischen sind mehrere Ämter, das Regierungspräsidium und die Polizei involviert. Jetzt kommt noch die Verkehrsbehörde dazu – und eine Klage gegen die Stadt.

Jürgen Bock 21.10.2024 - 16:00 Uhr

Im Café Lamber trinken an diesem Vormittag ein paar Leute ihren Kaffee. Man unterhält sich, begrüßt sich mit Namen. Ein Treffpunkt fürs Quartier. Als solchen versteht auch Betreiber Cameron Grobenski sein Café an der Ecke Eduard-Pfeiffer-Straße und Helfferichstraße im Stuttgarter Norden. Der Bereich gilt in Stuttgart als Vorzeigeviertel, weil es hier noch zwischen den Wohnhäusern Geschäfte und ein bisschen Gastronomie gibt. In der ganzen Stadt kämpft man darum, solche lebendigen Flecken am Leben zu erhalten.