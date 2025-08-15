Seit 350 Jahren ist die Garbe in Plieningen ein Gasthaus – seit 15 Jahren führen die heutigen Wirte die Tradition fort. Bald schreiben sie als Betreiber der Planie ein neues Kapitel.
15.08.2025 - 14:47 Uhr
Unter den ausladenden Kronen alter Kastanienbäume ist die Luft erfüllt von Stimmengewirr, vom Lachen gutgelaunter Menschen, vom Klacken der Steinkrüge, die aus dem Kühlschrank kommen und in dem nun das eiskalte Augustiner perlt. Im Biergarten der Garbe in Plieningen hat der Duft von frisch gebackenen Dinneten etwas Verführerisches. Warme Hefenoten mischen sich mit dem leicht rauchigen Geruch des neuen Buchenholzofens und dem herzhaften Aroma der Beläge, ob Käse, Speck oder Kräuter.