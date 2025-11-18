Der US-Präsident gewinnt die Rückendeckung des UN-Sicherheitsrats für seinen Friedensplan. Ein Durchbruch – dem schnell weitere Schritte folgen müssen, kommentiert Rainer Pörtner.
18.11.2025 - 14:13 Uhr
Wenn es in letzter Zeit um Krieg und Frieden in Nahost ging, war der UN-Sicherheitsrat ein Totalausfall. Im politisch wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen blockierten sich die großen Mächte gegenseitig. Deshalb ist es gleich doppelt überraschend, dass sich Donald Trump, der gewöhnlich kein gutes Wort für die UN übrig hat, zur Absicherung seines 20-Punkte-Friedensplans für den Gazastreifen an den Sicherheitsrat wandte – und damit auch noch Erfolg hat.