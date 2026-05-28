Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will nach eigenen Angaben 70 Prozent des Gazastreifens unter Kontrolle der Armee bringen. Derzeit seien es 60 Prozent.
28.05.2026 - 17:07 Uhr
Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Armee nach eigenen Angaben angewiesen, 70 Prozent des Gazastreifens einzunehmen. In einer vom israelischen Fernsehsender Channel 12 übertragenen Konferenz sagte Netanjahu am Donnerstag: "Wir setzen die Hamas derzeit massiv unter Druck. Wir kontrollieren nun 60 Prozent des Gebiets im Gazastreifen. Wie Sie wissen, lagen wir bei 50 Prozent, sind nun auf 60 Prozent gestiegen. Mein Auftrag lautet, auf 70 Prozent zu kommen."