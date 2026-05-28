Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will nach eigenen Angaben 70 Prozent des Gazastreifens unter Kontrolle der Armee bringen. Derzeit seien es 60 Prozent.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Armee nach eigenen Angaben angewiesen, 70 Prozent des Gazastreifens einzunehmen. In einer vom israelischen Fernsehsender Channel 12 übertragenen Konferenz sagte Netanjahu am Donnerstag: "Wir setzen die Hamas derzeit massiv unter Druck. Wir kontrollieren nun 60 Prozent des Gebiets im Gazastreifen. Wie Sie wissen, lagen wir bei 50 Prozent, sind nun auf 60 Prozent gestiegen. Mein Auftrag lautet, auf 70 Prozent zu kommen."

Mitte Mai hatte Netanjahu gesagt, die israelischen Streitkräfte kontrollierten 60 Prozent des Palästinensergebiets. Bereits in den Wochen zuvor hatten Medien von einem weiteren Vorrücken der Armee berichtet.

70.000 Palästinenser durch Israel getötet

Die Hamas und ihre Verbündeten hatten mit ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 den Krieg im Gazastreifen ausgelöst. Israel startete daraufhin eine Militäroffensive im Gazastreifen. In den zwei sich anschließenden Kriegsjahren wurden nach Hamas-Angaben mehr als 70.000 Palästinenser getötet.

Eine maßgeblich von den USA vermittelte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist seit Oktober 2025 in Kraft. Beide Seiten werfen sich immer wieder Verstöße vor. Gemäß der Einigung sollten sich die israelischen Streitkräfte hinter eine sogenannte Gelbe Linie im Gazastreifen zurückziehen - was ihnen weiterhin die Kontrolle über mehr als 50 Prozent des von der Hamas beherrschten Küstengebiets ermöglicht.