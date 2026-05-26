Im Zentrum des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben fünf Menschen bei einem israelischen Drohnenangriff getötet worden. Mehrere weitere Personen wurden demnach verletzt.

red/AFP 26.05.2026 - 11:39 Uhr

Bei einem Drohnenangriff der israelischen Armee sind palästinensischen Angaben zufolge im Zentrum des Gazastreifens fünf Menschen getötet worden. "Fünf Märtyrer und mehrere Verletzte wurden nach einem israelischen Drohnenangriff auf eine Gruppe Zivilisten östlich von Al-Maghasi ins Krankenhaus gebracht", erklärte die Zivilschutzbehörde am Dienstag. Das Al-Aksa-Krankenhaus sowie palästinensische Sicherheitskreise bestätigten die Angaben zu dem Vorfall und den Todesopfern.