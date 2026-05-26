Im Zentrum des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben fünf Menschen bei einem israelischen Drohnenangriff getötet worden. Mehrere weitere Personen wurden demnach verletzt.

Bei einem Drohnenangriff der israelischen Armee sind palästinensischen Angaben zufolge im Zentrum des Gazastreifens fünf Menschen getötet worden. "Fünf Märtyrer und mehrere Verletzte wurden nach einem israelischen Drohnenangriff auf eine Gruppe Zivilisten östlich von Al-Maghasi ins Krankenhaus gebracht", erklärte die Zivilschutzbehörde am Dienstag. Das Al-Aksa-Krankenhaus sowie palästinensische Sicherheitskreise bestätigten die Angaben zu dem Vorfall und den Todesopfern. 

 

Die israelische Armee erklärte, sie prüfe die Berichte. Im Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen gilt seit dem 10. Oktober eine brüchige Waffenruhe - beide Seiten werfen sich regelmäßig Verstöße vor. Israel behält sich das Recht vor, weiterhin Ziele anzugreifen, die es als Bedrohung ansieht. 

Seit Inkrafttreten der Waffenruhe sind laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium mindestens 904 Palästinenser getötet worden. Die Zahlen können nicht unabhängig überprüft werden und sind laut UNO nicht verlässlich. Auf israelischer Seite wurden Armeeangaben zufolge im selben Zeitraum fünf Soldaten getötet. 