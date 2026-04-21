Geburtshilfe in der Filderklinik: Neuer Hebammenkreißsaal – „Werden dem Wunsch der Frauen gerecht“

Das Leonberger Krankenhaus war mit diesem Konzept bis zur Schließung ihrer Geburtshilfe sehr erfolgreich. An der Medius Klinik Ostfildern-Ruit gibt es diese Betreuung für werdende Mütter seit einem dreiviertel Jahr. Nun wird der Hebammenkreißsaal auch an der Filderklinik in Filderstadt angeboten. Was das genau bedeutet? Gesunde Frauen, die eine Schwangerschaft ohne Risiko erleben, können in diesen Kliniken entbinden, ohne dass zwingend ein Arzt dabei sein muss. Dieser wird nur in medizinischen Notfällen geholt. Die Gebärenden werden eng von einer Hebamme ihres Vertrauens betreut, die selbstständig und eigenverantwortlich die Geburt leitet. Das Konzept soll eine selbstbestimmte Geburt in einer ruhigen Atmosphäre ermöglichen. Frauen sollen die Geburt ihres Kindes so familiärer erleben können, es sei laut Klinik mehr Privatsphäre möglich.