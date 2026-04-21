Geburtshilfe in der Filderklinik: Neuer Hebammenkreißsaal – „Werden dem Wunsch der Frauen gerecht“

Das Leonberger Krankenhaus war mit diesem Konzept bis zur Schließung ihrer Geburtshilfe sehr erfolgreich. An der Medius Klinik Ostfildern-Ruit gibt es diese Betreuung für werdende Mütter seit einem dreiviertel Jahr. Nun wird der Hebammenkreißsaal auch an der Filderklinik in Filderstadt angeboten. Was das genau bedeutet? Gesunde Frauen, die eine Schwangerschaft ohne Risiko erleben, können in diesen Kliniken entbinden, ohne dass zwingend ein Arzt dabei sein muss. Dieser wird nur in medizinischen Notfällen geholt. Die Gebärenden werden eng von einer Hebamme ihres Vertrauens betreut, die selbstständig und eigenverantwortlich die Geburt leitet. Das Konzept soll eine selbstbestimmte Geburt in einer ruhigen Atmosphäre ermöglichen. Frauen sollen die Geburt ihres Kindes so familiärer erleben können, es sei laut Klinik mehr Privatsphäre möglich.

Noch im Sommer 2023 hatte die Filderklinik gegenüber unserer Zeitung betont, dass man trotz Förderung des Hebammenkreißsaales durch das Land, das Konzept vorerst nicht einführen möchte, das damals an anderen Kliniken der Region bereits stark nachgefragt wurde. Marleen Job, die Sprecherin der Klinik, hatte da unserer Zeitung gesagt: „Wir setzen auf die enge Zusammenarbeit aller Berufsgruppen“. Und: „Hebammen, Ärzte und Pflegekräfte arbeiten bei uns auf Augenhöhe zusammen, um die Gebärenden bestmöglich zu begleiten.“

In der Geburtshilfe biete die Filderklinik „vom Kaiserschnitt bis zur interventionsarmen Geburt alles an“, betont sie auch jetzt. „In der interventionsarmen Geburtshilfe kam unseren Hebammen schon immer eine große Bedeutung zu.“

„Durch die Schließung mehrerer Geburtshäuser in den letzten Jahren erhielten wir aber auch zunehmend Anfragen von Schwangeren, die sich eine ausschließlich hebammengeleitete Geburt wünschen“, begründet die Sprecherin des Krankenhauses die neue Entwicklung. „Hinzu kommt, dass wir immer wieder Fälle hatten, in denen Frauen als Notfall zu uns kamen, bei denen es im Verlauf ihrer Hausgeburt zu Komplikationen kam und eine ärztliche Intervention notwendig wurde. Darauf haben wir reagiert.“

Mit dem zusätzlichen Angebot „werden wir dem Wunsch der Frauen nach einer hebammengeleiteten Geburt gerecht, bieten ihnen jedoch zeitgleich das sichere Netz, das eine Klinik bietet“, betont Job. Der Vorteil gegenüber einer Hausgeburt: Sollte es wider Erwarten zu Komplikationen kommen, stehe sofort die gesamte Infrastruktur des Perinatalzentrums zur Verfügung, ohne dass die Schwangere verlegt werden müsse. Die Nachfrage nach dem neuen Betreuungsmodell ist groß. „Sprechstundentermine werden bereits vielfach gebucht.“

Hebammenkreißsaal: Wann ist eine Geburt so nicht möglich

Ab der 28. Schwangerschaftswoche können Schwangere die Hebammensprechstunde der Filderklinik besuchen, „um sich bei uns vorzustellen“, sagt Alexandra Sperling. Sie ist die pflegerische Leitung des Perinatalzentrums der Filderklinik. „Dort klären wir auch gemeinsam, ob einer Geburt im Hebammenkreißsaal etwas im Wege steht.“ Denn in manchen Fällen könne dem Wunsch nach einer rein hebammengeleiteten Geburt nicht nachgekommen werden, beispielsweise wenn das Kind in Beckenendlage liege oder eine Frau Zwillinge erwarte. Dann müsse die Entbindung in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Fachärzten stattfinden. Ebenso, wenn stärkere Schmerzmittel oder eine PDA notwendig werden.