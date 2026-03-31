Geburtshilfe in Leonberg schließt Sie hat Angst davor, mit Wehen abgewiesen zu werden
Die Schließung der Geburtshilfe in Leonberg verunsichert werdende Mütter. Lucia Diarra spricht über ihre Sorge vor vollen Kreißsälen.
Die Schließung der Geburtshilfe in Leonberg verunsichert werdende Mütter. Lucia Diarra spricht über ihre Sorge vor vollen Kreißsälen.
In Lucia Diarras Wohnzimmer stehen auf dem Klavier zwei Störche auf je einem Holzblock. An jedem Storch ist ein Schild befestigt, darauf stehen Name und Geburtsdatum von Lucia Diarras Kindern. Es sind beides Jungs, zwei und vier Jahre alt. „Der Große wünschte sich immer eine Schwester“, erzählt die Weil der Städterin. Seit Kurzem weiß sie, dass ihr drittes Kind ein Mädchen wird.