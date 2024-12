Sybille und Claude aus Stuttgart An Weihnachten beginnt die große Liebe

Claude ist 1976 in Tübingen stationiert. Am Weihnachtstag laden viele Einheimische die französischen Soldaten zu sich ein. In einer dieser Familien trifft Claude auf Sybille. Während es draußen schneit, beginnt es zwischen den beiden zu knistern.