Gedenken an Euthanasie-Morde in Hitler-Deutschland

„Das Blau hilft uns allen“ ist sich der Stuttgarter Künstler Nikolaus Koliusis sicher. Der von ihm mit konzipierte Gedenkort für die Opfer der NS-„Euthanasie“-Morde in Berlin ist vor zehn Jahren eröffnet worden. Am Montag betonte Bundespräsident Steinmeier die Bedeutung des Gedenkortes.

Nikolai B. Forstbauer 02.09.2024 - 23:26 Uhr

Der Stuttgarter Objektkünstler Nikolaus Koliusis sieht das Blau als „das Verbindende dieser Welt“. Als solches ist das Blau jedoch auch immer gefährdet. Am deutlichsten markiert Koliusis diese Position mit dem Gedenkort für die Opfer der NS-„Euthanasie“-Morde in Berlin – 2014 an der Adresse Tiergartenstraße 4 an jener Stelle errichtet, an der sich von 1940 an die Planungs- und Verwaltungszentrale der „Aktion T4“ befand, Decknamen für den Massenmord an Patienten aus Heil- und Pflegeanstalten in Hitler-Deutschland.