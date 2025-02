Am Engelbergtunnel müssen Verkehrsteilnehmer am Wochenende, 22. und 23. Februar, mit Behinderungen rechnen. Bauarbeiten erfordern Anpassungen und zeitweise Sperrungen.

Marius Venturini 19.02.2025 - 14:28 Uhr

Am Engelbergtunnel brauchen Verkehrsteilnehmer am Wochenende Geduld. Am 22. und 23. Februar wird in der Oströhre, in der der Verkehr normalerweise auf der A 81 in Richtung Heilbronn fließt, so einiges gearbeitet. Dazu sind laut Autobahn GmbH Niederlassung Südwest „Verkehrsanpassungen“ erforderlich. Die Arbeiten seien nötig, um in die nächste Bauphase zu starten.