Nach einer Auseinandersetzung in Altbach ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Hintergründe.

alp 09.02.2026 - 14:26 Uhr

Am Sonntagnachmittag ist es in Altbach (Kreis Esslingen) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die Beteiligten, die sich untereinander kannten, zunächst in der Straße Beim Hohen Baum wegen Mietstreitigkeiten aneinander. In der Folge kam es zu Handgreiflichkeiten. Dabei sollen Steine und ein Holzstock eingesetzt worden sein. Ein 48-Jähriger musste anschließend von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.