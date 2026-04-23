In der Nacht auf Donnerstag hat es in Stammheim in der Justizvollzugsanstalt gebrannt. Was bislang bekannt ist.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Im Gefängnis in Stammheim hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Wie eine Sprecherin der Polizei in Stuttgart bestätigte, sei gegen 23 Uhr in einer Zelle ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war im Einsatz, die Flammen seien nach etwa einer Viertelstunde gelöscht gewesen. Ein Sprecher der Feuerwehr Stuttgart sagte, der Einsatz habe „kein größeres Ausmaß“ gehabt.

 

Beamte der Kriminalpolizei sollen die genaue Ursache und die Schadenshöhe ermitteln. Es liegt nahe, dass der 51-jährige Insasse, in dessen Zelle das Feuer ausbrach, den Brand gelegt hat. Der Mann wurde leicht verletzt.

Zudem seien zwei Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt, die versucht hatten die Flammen zu löschen, vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Über ihren Gesundheitszustand sei nichts bekannt, so die Polizeisprecherin. Ausbruchgefahr habe während des Brandes nicht bestanden. Der Betrieb in der JVA sei normal weitergelaufen.