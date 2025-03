Pompös residierte der Milliarden-Pleitier mit Familie hoch oben über Innsbruck. Nun sitzt er im Gefängnis, Frau und Kinder sind weg, und die Justiz gräbt immer neue Fälle aus.

Patrick Guyton 23.03.2025 - 11:33 Uhr

Dieser Klotz in Aussichtslage ist verlassen, das ist offenkundig. Kein Auto steht an der Einfahrt, kein einziges der vielen Fenster ist geöffnet. Man sieht keine Menschen, hört keine Kinder, Gärtner oder Handwerker. Die Villa in Igls, ein Dorf und Teilort von Innsbruck oberhalb am Berg, wirkt tot. Für einen der einst reichsten Männer Österreichs war sie bis vor kurzem das Zentrum – für René Benko. Doch seit zwei Monaten sitzt dieser in Wien in U-Haft, auch die Ehefrau Nathalie ist mit den drei Kindern weg, laut Berichten will sie sich scheiden lassen.