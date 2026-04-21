Gefahr durch K.O.-Tropfen Expertinnen warnen: „Tests wiegen Frauen in falscher Sicherheit“
Spezielle Armbänder, Nagellacke oder Teststreifen sollen K.O.-Tropfen in Getränken nachweisen. Kaya Fohmann vom Weissen Ring in Böblingen rät davon ab.
Spezielle Armbänder, Nagellacke oder Teststreifen sollen K.O.-Tropfen in Getränken nachweisen. Kaya Fohmann vom Weissen Ring in Böblingen rät davon ab.
K.O.-Mittel sind meist unscheinbar, geruchlos und geschmacklos, dafür aber hochgefährlich. Denn nicht selten steht hinter dem Betäuben einer Person die Absicht, diese auszurauben oder gar zu vergewaltigen. Mädchen und Frauen sind besonders gefährdet, K.O.-Tropfen, Medikamente oder Drogen verabreicht zu bekommen. Sie sind die häufigsten Opfer solcher Taten.