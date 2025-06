Am Steuer eines Autos muss man auf einer einspurigen Straße kaum eine Gefahr befürchten, wenn man geradeaus fährt. Anders sieht es für Verkehrsteilnehmende aus, die keine schützende Karosserie um sich haben: Radfahrerinnen und Radfahrer. Immer wieder passiert es, dass sie beim Abbiegen von Autos angefahren werden, obwohl diese ihnen Vorrange gewähren müssten.

Ein Unfall am Freitag in Heslach hat diese Gefahr wieder einmal deutlich gemacht – und auch wegen der Fahrerflucht des Autofahrers Empörung und Entsetzen in den Sozialen Medien hervorgerufen. Der Autofahrer bog gegen 15.30 Uhr von der Böblinger Straße in die Engelboldstraße ab. Dabei kreuzte er den Fahrweg einer Frau, die mit dem Fahrrad ebenfalls stadteinwärts fuhr. Das Auto touchierte das Fahrrad. Die Frau stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Lesen Sie auch

Der Unfall in Weilimdorf Foto: KS-Images Karsten Schmalz

Besonders groß ist die Gefahr für Radfahrende, wenn Lastwagen abbiegen – wegen des toten Winkels aufgrund der Position des Fahrers und der Bauweise des Fahrzeugs. Am 5. Mai geschah ein solcher Unfall in Esslingen – und endete für eine Radfahrende mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. In der Innenstadt bot ein 42-jähriger Lastwagenfahrer nach rechts in die Adlerstraße ab. Er beachtete eine Radfahrerin an, die neben ihm auf dem Radschutzstreifen unterwegs war. Sie machte eine Vollbremsung, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Unfall hat eine Parallele zu jenem in Heslach: Hier haben die Radfahrenden eine markierte Spur, die sie ebenfalls schützen soll. Auf der Fahrbahn ist also optisch anhand der Markierung zu erkennen, dass rechts Radfahrende sein können.

Vor gar nicht langer Zeit ist ein ähnlicher Unfall in Weilimdorf geschehen. Dabei wurde ein Radfahrer schwer verletzte. Der 42-Jährige fuhr am 16. Mai geradeaus über die Solitudestraße. Er wollte nach links in die Straße Am Vogelherd abbiegen. Dabei erfasste sein Wagen den Radfahrer, der dort gerade die Straße querte. Der Radfahrer musste im Krankenhaus behandelt werden.