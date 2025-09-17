 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Stuttgart will Schulwege sicherer machen

Gefahren für Kinder Stuttgart will Schulwege sicherer machen

Gefahren für Kinder: Stuttgart will Schulwege sicherer machen
1
Kinder müssen Straßen sicher queren können. Wenn es weder Ampeln noch Zebrastreifen gibt, ist das aber nicht immer einfach. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Schmale Gehwege und zugeparkte Kreuzungen können die Sicherheit von Kindern auf ihrem Weg zur Schule gefährden. Was die Stadt Stuttgart dagegen tut.

Familie/Bildung/Soziales: Alexandra Kratz (atz)

Mit vielen kleinen und einigen größeren Maßnahmen will die Stadt Stuttgart die Schulwege sicherer machen. Auf einige potenzielle Gefahrenstellen war sie im Sommer und Herbst 2024 im Rahmen der Aktion „Achtung, Schulweg!“ aufmerksam gemacht worden. Etwa zehn Wochen lang waren Familien dazu aufgefordert, Orte zu melden, die aus ihrer Sicht ein Unfallpotenzial bergen – etwa 1300 Meldungen kamen zusammen. An folgenden Stellen will die Stadt nun handeln oder hat es bereits getan:

 

In Stuttgart-Ost ist im Bereich Albert-Schäffle-Straße/Taubergstraße eine Hecke zurückgeschnitten worden, die in den Gehweg hineinragte. Ebenso an der Vogelrainstraße in Stuttgart-Süd. Dort sollen zudem noch Wertstoffbehälter entfernt werden, die den Bürgersteig teilweise blockieren.

Unsere Empfehlung für Sie

Vier Kinder aus Stuttgart und Region erzählen: „Einmal war es echt knapp“ – das stört Kinder auf dem Schulweg

Vier Kinder aus Stuttgart und Region erzählen „Einmal war es echt knapp“ – das stört Kinder auf dem Schulweg

Zu viele Elterntaxis, zu wenige Ampeln, zu schnelle Autos: Der Weg zur Schule kann seine Tücken haben. Darum wollten wir von einigen Kindern wissen: Wie läuft’s mit dem Schulweg?

In Stuttgart-Süd ist im Bereich Theodor-Fischer-Platz eine Querungsstelle häufig zugeparkt. Kurzfristig soll eine neue Zick-Zack-Linie Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass dort keine Autos abgestellt werden dürfen. Langfristig ist geplant, den Gehweg an dieser Stelle zu verbreitern.

Mit Schildern wie diesem macht die Stadt auf den Schulbeginn aufmerksam und fordert zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf. Foto: Stefan Sauer/dpa

Probleme mit falsch geparkten Autos gibt es auch an den Kreuzungen Gutbrod-/Elisabethenstraße, Seyffer-/Paulusstraße und Gutenberg-/Sefferstraße in Stuttgart-West. Hinzu kommt ein zum Teil hohes Verkehrsaufkommen. Auch an diesen Stellen soll nun neu markiert werden, wo geparkt werden darf und wo nicht. Im Bereich Gutenbergstraße könnte zusätzlich der Bürgersteig verbreitert werden. An der Gutbrodstraße ist eine sogenannte Stuttgarter Ecke geplant. Das bedeutet, das zum Beispiel Parkautomaten und Verkehrsschilder bewusst so nebeneinander aufgestellt werden, dass Parken nicht mehr möglich ist.

Familienleben in Stuttgart

Familienleben in Stuttgart

Mehr lesen»

Autofahrer auf dem Gehweg

Am Mühlwasen in Feuerbach ist der Kurvenbereich häufig mit Autos zugestellt und Autofahrer überfahren den Gehweg, weil es wegen des abgesenkten Bordsteins kaum eine Barriere gibt. Auch hier soll das Problem mit neuen Fahrbahnmarkierungen behoben werden. Entlang der Feuerbacher-Tal-Straße ist der Bürgersteig sehr schmal und zudem häufig blockiert. Die Stadt will prüfen, ob ein Geländer angebracht werden kann.

In Möhringen gibt es im Bereich Rembrandt-/Leinenweberstraße eine Gehwegüberfahrt. Doch bei Dunkelheit ist das für Autofahrer nur schwer zu erkennen. Nun ist beauftragt, dass die Stuttgart Netze die Beleuchtung verbessert.

Die Stadtverwaltung hatte zuletzt immer wieder betont, beim Thema Sicherheit auf Schulwegen Vorbild für andere Kommunen zu sein. So gebe es bereits seit 1953 eine Jugendverkehrsschule, in der Kinder das richtige Verhalten auf den Straßen lernen. Seit den 1980er Jahren stelle die Verwaltung Schulwegpläne bereit, in denen für die jeweilige staatliche Grundschule die sichersten Strecken eingezeichnet sind, um diese zu erreichen. In Zusammenarbeit mit der Polizei machen Kinder ihren Fußgängerschein.

Unsere Empfehlung für Sie

„Kidical Mass“ kritisiert: Zu wenige Falschparker-Kontrollen am Schulweg?

„Kidical Mass“ kritisiert Zu wenige Falschparker-Kontrollen am Schulweg?

Zugeparkte Schulwege sind aus Elternsicht besonders gefährlich. Die Fahrradinitiative „Kidical Mass“ wirft der Stadtverwaltung vor, zu wenig dagegen zu tun – mit interessanten Zahlen.

Auch in diesem Jahr beteiligt sich Stuttgart an der landesweiten Aktion „Sicherer Schulweg“. In diesen Wochen machen zum Beispiel Banner und Aktionen auf den Schulstart aufmerksam und fordern zur Rücksichtnahme im Straßenverkehr auf. Zudem wird der Verkehr insbesondere vor Schulen stärker überwacht. Diese Maßnahmen überzeugen nicht jeden. So wirft die Fahrradinitiative „Kidical Mass“ der Stadtverwaltung vor, zu wenig gegen Falschparker zu tun.

Weitere Themen

Gefahren für Kinder: Stuttgart will Schulwege sicherer machen

Gefahren für Kinder Stuttgart will Schulwege sicherer machen

Schmale Gehwege und zugeparkte Kreuzungen können die Sicherheit von Kindern auf ihrem Weg zur Schule gefährden. Was die Stadt Stuttgart dagegen tut.
Von Alexandra Kratz
Sternfahrt in Stuttgart am Sonntag: Bundesstraßen werden für Radfahrer gesperrt

Sternfahrt in Stuttgart am Sonntag Bundesstraßen werden für Radfahrer gesperrt

Radfahrer aus ganz Baden-Württemberg demonstrieren in Stuttgart für ihre Rechte. Rund 6000 Teilnehmer werden zur Abschlusskundgebung auf dem Schlossplatz erwartet – per Rad.
Von Alexander Müller
Angebot für Kinder in Stuttgart: „Mein Freund, der Störer“ – wie das Gemeinschaftserlebnis Sport zum Erfolg wurde

Angebot für Kinder in Stuttgart „Mein Freund, der Störer“ – wie das Gemeinschaftserlebnis Sport zum Erfolg wurde

Das Gemeinschaftserlebnis Sport kümmert sich seit 30 Jahren um Kinder, die anecken, die einsam sind, die Anerkennung suchen. Wie das Angebot zu dem wurde, was es heute ist.
Von Frank Rothfuß
80 Jahre Stuttgarter Zeitung: Sahnewaffeln und Zeitungsträume: eine ehemalige StZ-Redakteurin erzählt

80 Jahre Stuttgarter Zeitung Sahnewaffeln und Zeitungsträume: eine ehemalige StZ-Redakteurin erzählt

Beide sind Jahrgang 1945: die bürgerlich-liberale Stuttgarter Zeitung und eine ehemalige Redakteurin aus einem Gablenberger Arbeiterhaushalt.
Von Suse Weidenbach
Am Samstag in Stuttgart: Mindestgebot fünf Euro - Deutsche Bahn versteigert Fahrräder

Am Samstag in Stuttgart Mindestgebot fünf Euro - Deutsche Bahn versteigert Fahrräder

Rund 80 Fundstücke kommen am Bahnhof Bad Cannstatt unter den Hammer. Das Mindestgebot: Fünf Euro.
Von Alexander Müller
Brand in Stuttgart-Weilimdorf: Feuer bricht in Mehrfamilienhaus in Giebel aus

Brand in Stuttgart-Weilimdorf Feuer bricht in Mehrfamilienhaus in Giebel aus

In einem Wohnhaus in Stuttgart-Weilimdorf ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Polizei ermittelt zur Ursache.
Von Laureta Nrecaj
Nopper und Hermann streiten: Abbau der Filteranlagen am Stuttgarter Neckartor entfacht Konflikt

Nopper und Hermann streiten Abbau der Filteranlagen am Stuttgarter Neckartor entfacht Konflikt

Streit um saubere Luft in Stuttgart: Nach dem Abbau der Filter am Neckartor fordert OB Nopper ein Ende der Diesel-Fahrverbote – Landesverkehrsminister Hermann will davon nichts wissen.
Von Christian Milankovic
Klimaschutz in Stuttgart: Unsicherheit für Stuttgarter Bürger bei Energiewende

Klimaschutz in Stuttgart Unsicherheit für Stuttgarter Bürger bei Energiewende

Bei einem bundesweiten Kongress in Stuttgart diskutieren 200 Experten über die geplante Abschaffung der PV-Förderung, über ein neues Heizungsgesetz –und über absurde Bürokratie.
Von Thomas Faltin
Warme Tage in Stuttgart: Hier kann man den Sommer ausklingen lassen

Warme Tage in Stuttgart Hier kann man den Sommer ausklingen lassen

Die Sommerferien sind vorbei – trotzdem solle es nochmal wärmer werden. Wo man diese Tage in Stuttgart am besten genießen kann.
Von Greta Templin
Personalnot im Nahverkehr Stuttgart: Immer mehr Quereinsteiger werden Lokführer

Personalnot im Nahverkehr Stuttgart Immer mehr Quereinsteiger werden Lokführer

Der sichere Arbeitsplatz bei der Deutschen Bahn und der SSB lockt in der Finanzkrise zunehmend Bewerber an. Der Bedarf ist ohnehin enorm.
Von Alexander Müller
Weitere Artikel zu Stuttgart Verkehr Schulweg Verkehrssicherheit Erstklässler Kind
 