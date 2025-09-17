Gefahren für Kinder Stuttgart will Schulwege sicherer machen
Schmale Gehwege und zugeparkte Kreuzungen können die Sicherheit von Kindern auf ihrem Weg zur Schule gefährden. Was die Stadt Stuttgart dagegen tut.
Mit vielen kleinen und einigen größeren Maßnahmen will die Stadt Stuttgart die Schulwege sicherer machen. Auf einige potenzielle Gefahrenstellen war sie im Sommer und Herbst 2024 im Rahmen der Aktion „Achtung, Schulweg!“ aufmerksam gemacht worden. Etwa zehn Wochen lang waren Familien dazu aufgefordert, Orte zu melden, die aus ihrer Sicht ein Unfallpotenzial bergen – etwa 1300 Meldungen kamen zusammen. An folgenden Stellen will die Stadt nun handeln oder hat es bereits getan: