Gefahrenstelle bei Remseck: Problem-Kreuzung nach Umbau erneut umgebaut

Gut gemeint muss nicht zwangsläufig gut gemacht sein. Das dürfte so mancher auch bei einem Blick auf die Kreuzung bei Remseck-Aldingen denken, wo man vom Neckar kommend links nach Kornwestheim abbiegen oder geradeaus weiter nach Pattonville und Ludwigsburg fahren kann. An dem Knotenpunkt hatte es schon vor der aufwändigen Umgestaltung im Jahr 2024 häufig gekracht. Nach dem Umbau und der Ergänzung um zusätzliche Abbiegespuren hat sich die Situation aber sogar zugespitzt. Die Polizei sah daraufhin Handlungsbedarf, das Landratsamt verkündete, sich bei einer Verkehrsschau nochmals Gedanken zu machen. Das Ergebnis liegt mittlerweile vor – und die Planungen sind auch schon umgesetzt.

Der neuerliche Eingriff war relativ überschaubar. Die Kommission habe festgelegt, „dass die baulichen Fahrstreifen-Begrenzungen vom Neckartal kommend in Richtung Norden geändert werden“, fasst Kreishaus-Pressesprecher Andreas Fritz zusammen. Konkret sei ein Teil der Leitschwellen auf einer Länge von rund 30 Metern von der nach Kornwestheim abknickenden Spur der Landesstraße 1144 abgebaut und in den Nordbereich an die neue Rechtsabbiegespur von der Kreisstraße 1692 aus Richtung Pattonville versetzt worden. Das Ganze sei Mitte April von der Straßenmeisterei Ludwigsburg umgesetzt worden.

Am heikelsten Punkt angesetzt

Landratsamtssprecher Andreas Fritz erklärt, was mit der Umgestaltung der Kreuzung erreicht werden soll. Foto: Archiv (Aksel Özdemir)

Ziel sei es, eine bessere Übersicht der einzelnen Spuren zu erreichen, da viele Verkehrsteilnehmer, die von der K1692 kommend nach Kornwestheim abbiegen wollten, ohne zu blinken auf den Rechtsabbiegestreifen gefahren seien. „Durch die Leitschwelle auf dem Rechtsabbiegestreifen ist der Verkehr von der K1692 mit Fahrtziel Kornwestheim nun gezwungen, früher auf den Rechtsabbiegestreifen zu wechseln. So ist die Absicht dieser Fahrerinnen und Fahrer für die Verkehrsteilnehmenden in der Gegenrichtung – aus dem Neckartal kommend – klarer erkennbar“, erläutert Andreas Fritz.

Die Verkehrskommission hat folglich genau dort angesetzt, wo die Lage am heikelsten war. Denn die meisten Unfälle hatte die Polizei just in dieser Fahrbeziehung registriert: wenn jemand nach links in Richtung Kornwestheim abbiegen wollte. Die Frage ist nur, ob die neue Lösung tatsächlich fruchtet und der Schuss nicht wieder nach hinten losgeht.

Zumindest ist man bei der Polizei zuversichtlich, an den richtigen Stellschrauben gedreht zu haben. Man erachte „die Maßnahme als geeignet“, erklärt Yvonne Schächtele, Pressesprecherin des Präsidiums in Ludwigsburg. Allerdings wäre es auch seltsam, wenn die Polizei zu einem anderen Schluss käme, hat sie doch selbst an der Erarbeitung des neuen Konzepts mitgearbeitet.

Ein Unfall seit dem zweiten Umbau

Am häufigsten hat es gekracht, wenn Fahrer links in Richtung Kornwestheim abbiegen wollten. Foto: Werner Kuhnle

Doch auch die nackten Zahlen legen nahe, dass es in die richtige Richtung geht. Im laufenden Jahr hat es bis zum 15. April an der Kreuzung schon wieder dreimal gekracht. Zwei Personen wurden dabei nach Angaben der Polizei verletzt. Die Unfälle verliefen im Kern jeweils nach dem klassischen Problemmuster: Linksabbieger nach Kornwestheim haben den Gegenverkehr aus Richtung Pattonville/Ludwigsburg übersehen, nahmen diesem also die Vorfahrt. Nach der Umgestaltung am 15. April musste die Polizei bis Ende Mai nur noch einmal ausrücken. Und die Gemengelage war hier anders. „Ein Fahrzeuglenker wollte nach links auf die K1692 in Richtung Pattonville/Ludwigsburg abbiegen, wobei er einen aus dieser Richtung heranfahrenden Verkehrsteilnehmenden übersah und diesem die Vorfahrt nahm“, erklärt Yvonne Schächtele.

Sie möchte aber angesichts der kurzen Spanne nach dem Umbau von erst wenigen Wochen den Tag nicht vor dem Abend loben. Es lasse sich „noch nicht beurteilen, ob die Maßnahme erfolgreich ist, da der Betrachtungszeitraum seit den vorgenommenen Anpassungen noch zu kurz ist“.