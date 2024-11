Aufgrund von Fassadenschäden ist das Rechtsabbiegen in der Gablenberger Hauptstraße in Richtung Talstraße derzeit verboten. Den meisten Verkehrsteilnehmern ist das jedoch offenbar egal. Die Stadt hat reagiert – zum Leidwesen von manchem Fußgänger.

Im unteren Bereich der Gablenberger Hauptstraße könnte man derzeit jede Menge Knöllchen verteilen. Wie am Fließband biegen dort Verkehrsteilnehmer illegal nach rechts in die Talstraße ab. Eigentlich eine beliebte Hauptverkehrsader durch Stuttgart-Ost, derzeit ist sie jedoch unterbrochen. Anfang vergangener Woche hatten sich an einem Gebäude Teile der Fassade gelöst, sie krachten auch auf die Fahrbahn. Daraufhin wurde das Haus eingerüstet, die Rechtsabbiegespur in Richtung Talstraße gesperrt und die Ampel entsprechend abgedeckt.

Verkehrsteilnehmer dürfen seither nur noch geradeaus über die Kreuzung fahren – nur will dort kaum ein Autofahrer hin, eine Umleitung ist ebenfalls nicht ausgeschildert. Und somit halten sich die Wenigsten an das Verbot. Ein Problem: Nur wenige Meter weiter befindet sich in der Talstraße eine Fußgängerfurt, deren Grün-Phase auf die abgedeckte Ampel und nicht auf das Signal der Geradeausspur abgestimmt ist.

Die Sperrung sorgt in Gablenberg regelmäßig für Verkehrsbehinderungen. Foto: Steegmüller

In der vergangenen Woche sind dort regelmäßig Passanten, die bei Grün die Fahrbahn überqueren wollten, gefährdet worden. Auch Kinder und Jugendliche, die sich auf dem Schulweg befanden. Die Stadt hat bereits reagiert und kurzerhand die Furt gesperrt und die Fußgängerampel ebenfalls abgedeckt. Eine Maßnahme, die in Stuttgart-Ost nicht jeder versteht. „Weil Autofahrer ein Verbot missachten, ist die logische Konsequenz vonseiten der Verwaltung, die Fußgängerquerung im Bereich der Talstraße zu verbieten“, sagt ein Anwohner aus der Gablenberger Hauptstraße. Als Fußgänger müsse man für das Fehlverhalten der Autofahrer büßen und werde gezwungen, Umwege in Kauf zu nehmen, beispielsweise um die Bushaltestelle „Wagenburgstraße“ zu erreichen. „Das ist absolut unlogisch und nicht verhältnismäßig.“

Anpassung der Ampelanlage dauert zu lang

Im Stuttgarter Rathaus ist man mit dem Status quo offenbar auch nicht glücklich. Stadtsprecher Harald Knitter macht jedoch klar, dass man nicht viele Optionen habe. „Das verbotswidrige Abbiegen lässt sich durch zusätzliche Verkehrseinrichtungen wie Baken nicht unterbinden.“ Die Absperrungen weiter in den Kreuzungsbereich hinein zu rücken, sei nicht möglich, ohne dadurch die Hauptrichtung auf der Wagenburg-/Talstraße einzuschränken. Auch sei es nicht praktikabel, die Ampelanlage anzupassen, da dies den gesamten Kreuzungsbereich beträfe. „Hierfür wäre eine Vorlaufzeit von mehr als einem Monat erforderlich“, so Knitter.

Weil eine dauerhafte Polizeipräsenz dort nicht zu leisten sei, bleibe nur noch die komplette Sperrung der Gablenberger Hauptstraße in Talrichtung. Dadurch würde sich der Verkehr jedoch in die umliegende Wohnquartiere verteilen und dort zu Beeinträchtigungen und Gefährdungen führen. In Abstimmung mit der Polizei und der Schulwegbeauftragten habe die Straßenverkehrsbehörde daher die Entscheidung getroffen, diese Fußgängerquerung in der Talstraße vorbeugend zu sperren.

„Die Verkehrsteilnehmer sollten die temporären Einschränkungen nicht als Belastung wahrnehmen, sondern als sinnvolle Maßnahme zu ihrem Schutz“, sagt der Stadtsprecher. Zumal die alternative Querungsstelle an der Klingenstraße nur rund 120 Meter entfernt sei. „Auch über die nördliche Seite der Gablenberger Hauptstraße sind die Bushaltestellen in der Ostendstraße und die Schule in Gablenberg ohne große Umwege erreichbar. Die Schule ist darüber informiert und gibt die Verkehrshinweise an die Eltern weiter“, so Knitter. „Die Gewohnheit verleitet vielleicht dazu, die Talstraße an der abgesperrten Furt zu queren. Doch Fußgänger, die diese Sperrung missachten, gefährden sich selbst. Dabei ist der Mehraufwand gering, der sicherstellen kann, dass sie nicht verunfallen.“ Um darauf aufmerksam zu machen, stellt die Stadt dort zusätzliche Hinweise auf die Querungsmöglichkeit an der Ecke Tal-/Klingenstraße auf.

Baurechtsamt prüft Freigabe der Verkehrsfläche

Zugleich betont der Stadtsprecher, dass sich die Lage nur ganz entschärfen lässt, wenn es gelingt, die Ursache zu beseitigen, also die bröckelnde Fassade. „Zur Gefahrenabwehr wurde inzwischen ein Gerüst mit einem Auffangnetz an dem Gebäude aufgestellt. Aktuell prüft das Baurechtsamt, ob eine Freigabe der Verkehrsflächen aufgrund dieser Sicherung möglich ist oder ergänzende Maßnahmen notwendig sind. Die Zielsetzung ist, dass die anspruchsvolle Verkehrslage sich bald entzerren lässt.“